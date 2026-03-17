Theo Janssen noemt de vermeende vraagprijs die AZ hanteert voor 'belachelijk'. De Alkmaarders zouden niet minder dan 60 miljoen euro willen voor de talentvolle middenvelder. "Ik vind het een goede speler, maar als die jongen nu 15 miljoen oplevert dan is het eigenlijk al heel veel geld", zegt Janssen bij Rondo op Ziggo Sport.

De twintigjarige Smit werd afgelopen zomer Europees Kampioen met Oranje Onder-19 en was op dat toernooi de grote blikvanger. Met vijf doelpunten kroonde hij zich tot topscorer van het toernooi, daarnaast werd hij er uitgeroepen tot de beste speler. Bij AZ veroverde hij dit seizoen een basisplaats; in 38 officiële optredens was hij tot op heden goed voor vier doelpunten en zes assists. Smit geldt als optie voor de WK-selectie van het Nederlands elftal, helemaal nadat bondscoach Ronald Koeman het aandurfde om hem te vergelijken met zijn voormalig Barcelona-pupil Pedri.

Over de toekomst van Smit wordt al maanden volop gespeculeerd. Zijn naam wordt in verband gebracht met grote buitenlandse clubs, waaronder zelfs Real Madrid. The Athletic onthulde afgelopen winter dat AZ een astronomische vraagprijs van 60 miljoen euro hanteert voor de talentvolle middenvelder. Smit zelf schoof deze week aan bij Matchday en zei in dat programma dat een tussenstap bij een topclub in Nederland 'eigenlijk ideaal' voor hem zou zijn. Gezien de genoemde bedragen ziet hij die kans echter somber in.

'Smit denkt wel een paar stapjes verder dan de rest'

In Rondo komt de ontwikkeling van Smit ter sprake. Ruud Gullit vraagt zich hardop af of de lof die hij oogst 'een beetje een hype' is, maar Janssen vindt dat wél terecht. "Hij is wel echt goed", zegt de oud-middenvelder, die opsomt: "Hij is inzichtelijk goed, technisch vaardig, kan het spel vertragen en versnellen. Hij moet wat meer goals maken en fysiek sterker worden, maar die jongen is zó slim. Die denkt wel een paar stapjes verder dan de rest, hoor."

Presentator Wytse van der Goot stipt aan dat AZ 'supermakelaar' Jorge Mendes in de arm heeft genomen om Smit voor een zo hoog mogelijk bedrag te kunnen verkopen. Van der Goot haalt aan dat Smit zelf dus liever eerst bij een Nederlandse topclub zou spelen, maar dat dat vanwege het financiële aspect onmogelijk lijkt. De enige optie is wellicht dat bijvoorbeeld Real Madrid hem zou kopen, waarna Smit op huurbasis naar PSV, Ajax of Feyenoord zou kunnen verkassen. "Ik vind 60 miljoen wel echt belachelijk veel geld hoor, voor Keesje Smit", zegt Janssen lachend. "Een goede speler, dat wordt het echt. Maar 60 miljoen... kom op zeg. Dan leg je wel heel veel druk op zo'n jongen. Ik vind het een goede speler, maar als zo'n jongen nu 15 miljoen oplevert dan is dat eigenlijk al heel veel geld."