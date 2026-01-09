Jorge Mendes heeft van AZ een 'mandaat' gekregen om de (vermoedelijke) recordtransfer van te realiseren, zo meldt De Telegraaf. De Portugese zaakwaarnemer mag namens de Alkmaarders gaan onderhandelen met clubs die de middenvelder willen overnemen.

Mendes werd recent opnieuw uitgeroepen tot beste zaakwaarnemer ter wereld. De Portugees behartigt de belangen van wereldsterren als Lamine Yamal (FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain) en Bernardo Silva (Manchester City). Ook de aan Ajax gelinkte Manuel Ugarte (Manchester United) behoort tot zijn stal.

AZ geeft de Portugees een 'mandaat' om Smit te verkopen, aldus De Telegraaf. "Het komt erop neer dat Mendes van technisch directeur Max Huiberts heeft gehoord wat Smit minimaal moet kosten en dat hij namens AZ met clubs mag onderhandelen", verduidelijkt de krant. Dat zal Mendes 'in nauw overleg' met Smits eigen zaakwaarnemers van Forza Sports Group.

Smit (19) staat er in heel Europa goed op. De jonge middenvelder, die in 58 duels voor AZ vier keer scoorde, wordt gelinkt aan (grote) clubs in de top-vijf competities van Europa. Smit, die afgelopen zomer met Oranje Onder-19 Europees kampioen werd, ligt bij AZ nog vast tot medio 2028 en liet zelf recent weten dat hij nog maximaal anderhalf jaar voor de Alkmaarders wil spelen. De kans lijkt groot dat Smit het uitgaande transferrecord van AZ gaat breken. De 22,5 miljoen euro die Brighton & Hove Albion in 2018 voor Alireza Jahanbakhsh betaalde is vooralsnog het hoogste bedrag dat de club ooit ontving voor een speler.