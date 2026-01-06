Hendriks en Vahle delen zeldzame mening over Wouter Goes

Wouter Goes is een speler die het laatste jaar veel kritiek over zich heen heeft gekregen vanwege zijn gedrag. In de HNM Podcast zijn Noa Vahle en Hélène Hendriks echter vooral lovend over de centrale verdediger van AZ.

Goes zoekt regelmatig de grens op van wat er kan en mag op het voetbalveld; veel voetbalfans vinden dat hij regelmatig over de schreef gaat. De jonge speler van AZ stelt zich af en toe enorm aan en lijkt het ook totaal niet erg te vinden om tegenstanders fysiek pijn te doen, bijvoorbeeld door hen te knijpen. Het zorgt ervoor dat hij door weinig voetbalvolgers geliefd is.

Schoffie eerste klas

Artikel gaat verder onder video

Hendriks kijkt echter wel op een positieve manier naar Goes, vertelt ze bij de HNM Podcast. "Weet je wie ook in zichzelf is gaan geloven? Wouter Goes. Wel op een leuke manier op zich, en hij is ook echt een van de meest besproken voetballers geweest van afgelopen jaar. Het is natuurlijk ook een schoffie eerste klas. Hij gaat vaak de grens over of speelt tegen de grens aan." Hendriks geeft toe dat ze wel geniet van zijn gedrag. "Ik vond het af en toe ook wel heel leuk dat hij mensen uit de tent wist te lokken. Dan ga je er wel in geloven dat het echt werkt."

Volgens Vahle sluit het imago van Goes ook helemaal niet aan bij de prettige persoonlijkheid buiten de lijnen. "Wouter Goes is los van het spelletje ook echt wel een slimme kerel", begint ze bij de HNM Podcast. "Het is een leuke gozer en hij komt goed over voor de camera." Wat Goes binnen de lijnen doet, kan Vahle ook wel waarderen. "We houden ook allemaal van Italiaanse verdedigers… Ik verlang ook echt weer naar een type als Nigel de Jong. Ik wil ook weer niet te veel ‘Woutertjes Goes’ in de Eredivisie hebben, maar het is wel leuk om af en toe een vreemde eend in de bijt te hebben", zo zegt de jonge sportjournalist.