Live voetbal 2

Hendriks en Vahle delen zeldzame mening over Wouter Goes

Merel Ek, Hélène Hendriks en Noa Vahle
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
6 januari 2026, 17:21

Wouter Goes is een speler die het laatste jaar veel kritiek over zich heen heeft gekregen vanwege zijn gedrag. In de HNM Podcast zijn Noa Vahle en Hélène Hendriks echter vooral lovend over de centrale verdediger van AZ.

Goes zoekt regelmatig de grens op van wat er kan en mag op het voetbalveld; veel voetbalfans vinden dat hij regelmatig over de schreef gaat. De jonge speler van AZ stelt zich af en toe enorm aan en lijkt het ook totaal niet erg te vinden om tegenstanders fysiek pijn te doen, bijvoorbeeld door hen te knijpen. Het zorgt ervoor dat hij door weinig voetbalvolgers geliefd is.

Schoffie eerste klas

Artikel gaat verder onder video

Hendriks kijkt echter wel op een positieve manier naar Goes, vertelt ze bij de HNM Podcast. "Weet je wie ook in zichzelf is gaan geloven? Wouter Goes. Wel op een leuke manier op zich, en hij is ook echt een van de meest besproken voetballers geweest van afgelopen jaar. Het is natuurlijk ook een schoffie eerste klas. Hij gaat vaak de grens over of speelt tegen de grens aan." Hendriks geeft toe dat ze wel geniet van zijn gedrag. "Ik vond het af en toe ook wel heel leuk dat hij mensen uit de tent wist te lokken. Dan ga je er wel in geloven dat het echt werkt."

Volgens Vahle sluit het imago van Goes ook helemaal niet aan bij de prettige persoonlijkheid buiten de lijnen. "Wouter Goes is los van het spelletje ook echt wel een slimme kerel", begint ze bij de HNM Podcast. "Het is een leuke gozer en hij komt goed over voor de camera." Wat Goes binnen de lijnen doet, kan Vahle ook wel waarderen. "We houden ook allemaal van Italiaanse verdedigers… Ik verlang ook echt weer naar een type als Nigel de Jong. Ik wil ook weer niet te veel ‘Woutertjes Goes’ in de Eredivisie hebben, maar het is wel leuk om af en toe een vreemde eend in de bijt te hebben", zo zegt de jonge sportjournalist.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber had moeite met gedrag van fans tijdens Feyenoord – PEC

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Kees Smit als speler van AZ

Huiberts ontkent bod van 60 miljoen op Smit

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
Ron Vlaar met het logo en stadion van AZ op de achtergrond

Ron Vlaar toegevoegd aan technische staf AZ: 'Hij stond te popelen'

  • za 3 januari, 17:32
  • 3 jan. 17:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel