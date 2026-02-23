speelde zaterdag geen goede wedstrijd voor NEC op bezoek bij Ajax (1-1), zo stelt Kenneth Perez in Dit was het Weekend. De middenvelder was met balverlies verantwoordelijk voor de Amsterdamse treffer en werd gedurende de wedstrijd overschaduwd door en .

Sano was in de afgelopen transferperiode een van de meest besproken spelers uit de Eredivisie. De Japanner werd in de laatste dagen van de window ineens nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek naar Ajax, maar NEC stak daar een stokje voor. Nadat de club duidelijk had gemaakt dat de middenvelder helemaal niet zou vertrekken, zou Nottingham Forest nog hebben aangeklopt met een bod van twintig miljoen euro.

NEC hield voet bij stuk, dus staat Sano nog altijd onder contract in het Goffertstadion. Zaterdag ging de verrassing van de Eredivisie op bezoek bij Ajax, maar de middenvelder speelde een zwakke wedstrijd. Vijf minuten voor de rust bracht Sano zichzelf in de problemen, waarna Mika Godts het doel onder vuur kon nemen en in twee instanties raak schoot.

Het zwakke spel van Sano in de kraker tegen Ajax moet NEC zorgen baren, stelt Perez. “Dit zijn wel de wedstrijden waar clubs naar kijken”, zegt de analist. Hij kan zich ook goed voorstellen dat clubs uit grotere competities na het zien van deze wedstrijd beginnen te twijfelen of Sano echt een enorm bedrag waard is. “Hij werd totáál overvleugeld door die twee anderen, Chery en Nejasmic”, besluit Perez.