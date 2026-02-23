Live voetbal

Perez: ‘Sano werd totaal overvleugeld door Chery en Nejasmic’

Kodai Sano van NEC
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
23 februari 2026, 13:55

Kodai Sano speelde zaterdag geen goede wedstrijd voor NEC op bezoek bij Ajax (1-1), zo stelt Kenneth Perez in Dit was het Weekend. De middenvelder was met balverlies verantwoordelijk voor de Amsterdamse treffer en werd gedurende de wedstrijd overschaduwd door Tjaronn Chery en Darko Nejasmic.

Sano was in de afgelopen transferperiode een van de meest besproken spelers uit de Eredivisie. De Japanner werd in de laatste dagen van de window ineens nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek naar Ajax, maar NEC stak daar een stokje voor. Nadat de club duidelijk had gemaakt dat de middenvelder helemaal niet zou vertrekken, zou Nottingham Forest nog hebben aangeklopt met een bod van twintig miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

NEC hield voet bij stuk, dus staat Sano nog altijd onder contract in het Goffertstadion. Zaterdag ging de verrassing van de Eredivisie op bezoek bij Ajax, maar de middenvelder speelde een zwakke wedstrijd. Vijf minuten voor de rust bracht Sano zichzelf in de problemen, waarna Mika Godts het doel onder vuur kon nemen en in twee instanties raak schoot.

Het zwakke spel van Sano in de kraker tegen Ajax moet NEC zorgen baren, stelt Perez. “Dit zijn wel de wedstrijden waar clubs naar kijken”, zegt de analist. Hij kan zich ook goed voorstellen dat clubs uit grotere competities na het zien van deze wedstrijd beginnen te twijfelen of Sano echt een enorm bedrag waard is. “Hij werd totáál overvleugeld door die twee anderen, Chery en Nejasmic”, besluit Perez.

➡️ Meer NEC nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • Gisteren, 21:54
  • Gisteren, 21:54
  • 6
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • Gisteren, 19:47
  • Gisteren, 19:47
  • 7
Dick Schreuder is boos na Ajax - NEC

Dick Schreuder is woest na Ajax - NEC en smijt met waterfles

  • za 21 februari, 23:15
  • 21 feb. 23:15
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - NEC

Ajax
1 - 1
N.E.C.
Gespeeld op 21 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
24
3
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel