heeft zich na het 1-1 gelijkspel van Ajax tegen NEC uitgesproken over de trainer van de tegenstander. De middenvelder van Ajax kreeg de vraag of Dick Schreuder een geschikte kandidaat zou zijn voor Ajax.

"Hij doet het heel goed met NEC. Echt heel goed. Ze spelen ook leuk voetbal. Dus ja, wie weet", zei Fitz-Jim voor de camera van ESPN. Ajax zoekt nog naar een permanente nieuwe trainer; de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff is belast met die zoektocht.

NEC heeft al laten weten Schreuder niet naar Ajax te willen laten gaan. "Dick heeft voor drie jaar bij ons getekend, heeft het geweldig naar zijn zin, doet het uitstekend en die blijft de komende drie jaar gewoon bij ons", verzekerde suikeroom Marcel Boekhoorn eerder deze maand. "Wat als Ajax of Feyenoord met een zak geld komt? Dat maakt niet uit, geen schijn van kans.”

‘Kaplan is heel sterk in de lucht’

In de Johan Cruijff ArenA draaide het duel voor Fitz-Jim niet alleen om balbezit en kansen creëren, maar vooral om overleven bij standaardsituaties. Opmerkelijk genoeg kreeg hij met zijn 1 meter 74 de taak om Ahmetcan Kaplan te verdedigen bij spelhervattingen, terwijl de Turkse verdediger bekendstaat om zijn fysieke kracht in de lucht.

"Nee, ik had er wel moeite mee natuurlijk. Mijn taak is eigenlijk om hem zo veel mogelijk te hinderen. En dan moeten de jongens achter mij de duels aangaan. Alleen Kaplan is heel sterk in de lucht. Dat ging niet heel goed deze wedstrijd", erkende Fitz-Jim eerlijk.

Fitz-Jim kon mogelijk ontkennen dat er sprake was van een ongelijke strijd. "JJa, dat klopt wel. Maar het was dan of ik of Sean (Steur, red.). En die is ook niet zo groot. Dus we bleven gewoon doen wat er was afgesproken."

Sportief gezien vond Fitz-Jim het gelijkspel uiteindelijk een terechte afspiegeling van de verhoudingen. Ajax begon nog voortvarend: al na twee minuten kreeg hij een uitgelezen kans om de score te openen, maar NEC-doelman Gonzalo Crettaz redde knap. "Ja, ik denk dat ik hem eigenlijk niet beter kon schieten. Die keeper pakt hem echt heel goed."

Toch kwam Ajax daarna moeizaam in zijn spel. NEC trok zich terug in een compact laag blok en dwong de Amsterdammers tot keuzes die niet altijd pasten bij het gewenste spelbeeld. "Ik denk dat we niet heel veel druk op de bal kregen en dat zij heel veel in een laag blok bleven. Als we wat meer druk op de bal hadden kunnen geven, dan hadden we zelf ook wat meer aan de bal kunnen komen. We speelden ook heel veel de lange bal deze wedstrijd."

Volgens Fitz-Jim was die lange bal niet louter noodzaak. "Als je echt wilt voetballen, dan kun je ook voetballen. Daar is de ruimte wel voor. Alleen we kozen er soms gewoon snel voor om de lange bal te spelen."

In de tweede helft kantelde het momentum in Nijmeegs voordeel. "Ik vond dat NEC in de tweede helft ook wel wat beter was dan wij. Ze hadden meer de bal, denk ik. Ze creëerden niet heel veel grote kansen, maar wel dreiging. En telkens terugrennen maakt het ook lastiger."