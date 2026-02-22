Live voetbal 1

Ajax-fans storen zich aan positieve Youri Baas: 'Schandalige reactie'

Youri Baas
22 februari 2026, 09:55

Youri Baas is opmerkelijk positief over het spel van Ajax in de wedstrijd tegen NEC. De verdediger, die door de afwezigheid van Davy Klaassen de aanvoerdersband droeg, vindt dat zijn team het ‘prima’ heeft gedaan’. In grote delen van de wedstrijd was NEC dominant, maar toch kijkt Baas tevreden terug.

“Ja, best wel”, reageert Baas op de vraag hoe tevreden Ajax kan zijn over het vertoonde spel. “We hebben veel lange ballen gespeeld. Je weet tegen NEC dat ze heel snel één-op-één spelen, dus dan moet je vaker de diepte zoeken. Af en toe konden we wat sneller aansluiten voor de tweede bal. Over het algemeen hebben we het prima gedaan.”

Toch lag er soms veel ruimte achter de verdediging van NEC. Kon Ajax die ruimte niet beter opzoeken, in plaats van de laatste verdediger op te zoeken? “Klopt. Eerst spelen we die bal, daarna vallen we de ruimte in de rug aan. Dat kon beter, maar als je het vergelijkt met de uitwedstrijd daar, dan hebben we het een stuk beter gedaan.”

Baas, die zelf in het seizoen 2023/24 nog werd verhuurd aan NEC, wordt er vervolgens mee geconfronteerd dat de tegenstander in grote fases dominant was. “We wisten dat zij veel mensen rondom de zestien brengen. Als je heel hoog druk zet, kunnen ze daar prima onderuit spelen met de keeper. We wisten dus dat als we er niet goed druk op kregen, we wat verder moesten inzakken. Dat hebben we goed uitgevoerd.”

De woorden van Baas worden door veel supporters niet gewaardeerd. Dat Ajax in eigen huis grote delen van de wedstrijd werd teruggedrongen en Baas toch spreekt van een ‘prima’ optreden, wordt gezien als teken dat de lat te laag ligt. “Pijnlijk en alleszeggend. Het is blijkbaar de treurige standaard van dit moment”, schrijft een fan op X.

Door andere fans wordt gesproken van een ‘zesjescultuur’, ‘middelmaat’ en een gebrek aan zelfreflectie. “Geef die man een spiegel”, klinkt het onder meer. En: “Schandalig als dit de lat is volgens de aanvoerder.” Een NEC-fan schampert: “Haha, de tijd is aangebroken dat Ajax blij is met een punt in eigen huis tegen NEC.”

Snap je de reactie van Youri Baas?

Quarlon
Quarlon
Dit zegt toch alles over het gebrek aan ambitie. Als je gelijkspeelt tegen NEC en kijkt naar het vertoonde spel dan mag je hier als Ajax zijnde niet tevreden mee zijn. Vooral ook omdat NEC een directe concurrent is. Onbegrijpelijke reactie van hem

CG
Na de 20e minuut bleef Ajax ver ondermaats spelen. Was zéér zichtbaar !!

CG
CG
