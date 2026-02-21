Live voetbal 7

Jorthy Mokio slaat Rayane Bounida hoger aan dan Luc Nilis, tot verbijstering van Marciano Vink. Deze week ging ESPN op bezoek bij Mokio: de middenvelder van Ajax werd onder meer gevraagd om een aantal Belgische (oud-)Eredivisionisten te beoordelen.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias stelde Mokio voor een aantal dilemma’s: steeds werden twee Belgen tegenover elkaar gezet en moest Mokio er één kiezen. Hij verkoos Bounida boven Mika Godts, Jan Vertonghen en Luc Nilis. Pas toen Mousa Dembélé als optie verscheen, kreeg hij de voorkeur boven Bounida.

De tafelgasten bij De Eretribune van ESPN denken dat Mokio simpelweg te jong is om de prestaties van Nilis te kunnen waarderen. Hij speelde tussen 1994 en 2000 voor PSV en kwam tot 110 doelpunten in 164 competitieduels. Ronaldo Nazário bestempelde hem als de beste aanvalspartner waarmee hij ooit had samengespeeld. Bounida staat met zijn negentien jaar pas aan het begin van zijn carrière.

“Ik weet niet wie dit durft te zeggen”, zegt Vink over de uitspraak van Mokio. “Hij is gewoon te jong. Nilis of Bounida… Op dit moment mag Bounida de veters van Nilis nog niet strikken. Hij mag nog niet eens in de kleedkamer zitten. Bounida is natuurlijk z’n vriendje, dus dan zeg je dat al gauw. Maar Nilis was zó fucking goed.”

Na zijn zes jaar bij PSV transfereerde Nilis naar Aston Villa, waar hij al snel een open botbreuk opliep die een einde maakte aan zijn carrière  “Het is eeuwig zonde dat hij die blessure opliep toen hij naar Engeland vertrok. Die man kon écht voetballen. Ik denk dat wij makkelijk een half uur kunnen vullen met alleen maar zijn mooiste goals”, aldus Vink.

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
16
2
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37
6
AZ
23
2
36

Complete Stand

