LIVE Eredivisie | Boadu zet PSV vlak na rust op voorsprong tegen Heerenveen

PSV tegen sc Heerenveen
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 februari 2026, 18:40

PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagmiddag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren gingen vorig weekend verrassend onderuit bij FC Volendam en zullen zich vandaag willen revancheren voor die zeperd. Begin februari was PSV in de beker nog veel te sterk voor Heerenveen (4-1), dat de laatste twee Eredivisiewedstrijden echter wel de volle buit wist te grijpen. Wie pakt vandaag de punten? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - sc Heerrenveen.

LIVE Eredivisie: PSV - sc Heerenveen

3m geleden

20:31

⚽89' - Doelpunt PSV! (3-1)

Pepi beslist het duel alsnog! De Amerikaan haalt van een meter of 25 verwoestend uit, Klaverboer is kansloos: 3-1!

4m geleden

20:30

🔄86'- Wissels aan beide zijden (2-1)

Bij PSV maakt Man plaats voor Bajraktarevic, terwijl bij Heerenveen ook de tweede laatkomer, Zagaritis, voor Petrov wordt gebracht.

5m geleden

20:29

86' - Kans Man (2-1)

Man wordt diep gestuurd en gaat op Klaverboer af, maar de Heerenveen-keeper werpt zich ervoor en plukt de bal voor de voeten van de Roemeen weg.

8m geleden

20:26

82' - Kopbal Vente (2-1)

Braude zet voor met buitenkant rechts, Vente kopt in kansrijke positie naast. Heerenveen krijgt toch kansjes om weer op gelijke hoogte te komen.

9m geleden

20:25

81' - Corner (2-1)

De vrije trap gaat via meerdere PSV'ers net naast en levert Heerenveen dus een corner op. Die belandt bij Rivera, maar die heeft het vizier niet op scherp en schiet naast.

10m geleden

20:24

🟨80' - Geel Salah-Eddine (2-1)

Heerenveen komt er weer eens uit, Salah-Eddine onderbreekt de aanval met een overtreding en krijgt geel. Vrije trap voor de Friezen, op dik 20 meter van het doel van Kovár.

11m geleden

20:23

79' - Klaverboer ontsnapt! (2-1)

Dieperink redt Klaverboer! De Heerenveen-keeper schiet de bal na een doeltrap in de voeten van Saibari, die Pepi vervolgens in staat stelt om de 3-1 te maken. Maar omdat Saibari nipt binnen de zestien stond toen de doeltrap genomen werd, gaat het feest niet door.

13m geleden

20:21

77' - Kans Pepi (2-1)

Daar krijgt Pepi zijn eerste kans van de avond. Op aangeven van Man mikt hij recht op Klaverboer. Daarna versiert Man een corner, die uiteindelijk bij Mauro belandt. De Braziliaan schiet naast.

15m geleden

20:19

🔄75' - Dubbele wissel PSV (2-1)

Voor Boadu en Veerman zit het er gelijk op; Salah-Eddine en Pepi zijn hun vervangers.

16m geleden

20:18

75' - Kans Boadu (2-1)

Een prima voorzet van Veerman op Boadu, maar de spits mist de bal al vallend.

17m geleden

20:17

73' - Schot Schouten (2-1)

Schoten probeert het van afstand, maar Klaverboer ligt in de goede hoek.

20m geleden

20:14

🔄70' - Wissel Heerenveen (2-1)

Voor Meerveld zit het erop, hij maakt plaats voor Courtens. Ook Pepi maakt zich klaar om er zo in te komen.

23m geleden

20:11

🟨68'- Geel Meerveld (2-1)

Meerveld ging zojuist op de voet van Meerveld staan en krijgt daarvoor alsnog geel van Dieperink. Het slachtoffer loopt inmiddels weer.

23m geleden

20:11

67' - Weggewerkt (2-1)

PSV werkt die hoekschop met de nodige moeite uit de zestien en lanceert gelijk een tegenaanval, maar die strandt in eerste instantie. Veerman komt dan alsnog tot een schot, maar die gaat naast.

24m geleden

20:10

66' - Kansje Rivera (2-1)

Terwijl Saibari aangeslagen op de grond ligt komt PSV tot een kansje. Braude legt uiteindelijk terug vanaf de achterlijn, Rivera schiet dan via een tegenstander naast. Corner dus. 

PSV - Heerenveen

PSV
18:45
sc Heerenveen
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

