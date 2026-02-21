LIVE Eredivisie | Boadu zet PSV vlak na rust op voorsprong tegen Heerenveen

PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagmiddag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren gingen vorig weekend verrassend onderuit bij FC Volendam en zullen zich vandaag willen revancheren voor die zeperd. Begin februari was PSV in de beker nog veel te sterk voor Heerenveen (4-1), dat de laatste twee Eredivisiewedstrijden echter wel de volle buit wist te grijpen. Wie pakt vandaag de punten? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - sc Heerrenveen.