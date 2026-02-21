LIVE Eredivisie | Boadu zet PSV vlak na rust op voorsprong tegen Heerenveen

PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagmiddag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren gingen vorig weekend verrassend onderuit bij FC Volendam en zullen zich vandaag willen revancheren voor die zeperd. Begin februari was PSV in de beker nog veel te sterk voor Heerenveen (4-1), dat de laatste twee Eredivisiewedstrijden echter wel de volle buit wist te grijpen. Wie pakt vandaag de punten? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - sc Heerrenveen.

LIVE Eredivisie: PSV - sc Heerenveen Sorteer op: Laatste Oudste ⚽89' - Doelpunt PSV! (3-1) BREAKING Pepi beslist het duel alsnog! De Amerikaan haalt van een meter of 25 verwoestend uit, Klaverboer is kansloos: 3-1! 🔄86'- Wissels aan beide zijden (2-1) Bij PSV maakt Man plaats voor Bajraktarevic, terwijl bij Heerenveen ook de tweede laatkomer, Zagaritis, voor Petrov wordt gebracht. 86' - Kans Man (2-1) Man wordt diep gestuurd en gaat op Klaverboer af, maar de Heerenveen-keeper werpt zich ervoor en plukt de bal voor de voeten van de Roemeen weg. 82' - Kopbal Vente (2-1) Braude zet voor met buitenkant rechts, Vente kopt in kansrijke positie naast. Heerenveen krijgt toch kansjes om weer op gelijke hoogte te komen. 81' - Corner (2-1) De vrije trap gaat via meerdere PSV'ers net naast en levert Heerenveen dus een corner op. Die belandt bij Rivera, maar die heeft het vizier niet op scherp en schiet naast. 🟨80' - Geel Salah-Eddine (2-1) Heerenveen komt er weer eens uit, Salah-Eddine onderbreekt de aanval met een overtreding en krijgt geel. Vrije trap voor de Friezen, op dik 20 meter van het doel van Kovár. 79' - Klaverboer ontsnapt! (2-1) Dieperink redt Klaverboer! De Heerenveen-keeper schiet de bal na een doeltrap in de voeten van Saibari, die Pepi vervolgens in staat stelt om de 3-1 te maken. Maar omdat Saibari nipt binnen de zestien stond toen de doeltrap genomen werd, gaat het feest niet door. 77' - Kans Pepi (2-1) Daar krijgt Pepi zijn eerste kans van de avond. Op aangeven van Man mikt hij recht op Klaverboer. Daarna versiert Man een corner, die uiteindelijk bij Mauro belandt. De Braziliaan schiet naast. 🔄75' - Dubbele wissel PSV (2-1) Voor Boadu en Veerman zit het er gelijk op; Salah-Eddine en Pepi zijn hun vervangers. 75' - Kans Boadu (2-1) Een prima voorzet van Veerman op Boadu, maar de spits mist de bal al vallend. 73' - Schot Schouten (2-1) Schoten probeert het van afstand, maar Klaverboer ligt in de goede hoek. 🔄70' - Wissel Heerenveen (2-1) Voor Meerveld zit het erop, hij maakt plaats voor Courtens. Ook Pepi maakt zich klaar om er zo in te komen. 🟨68'- Geel Meerveld (2-1) Meerveld ging zojuist op de voet van Meerveld staan en krijgt daarvoor alsnog geel van Dieperink. Het slachtoffer loopt inmiddels weer. 67' - Weggewerkt (2-1) PSV werkt die hoekschop met de nodige moeite uit de zestien en lanceert gelijk een tegenaanval, maar die strandt in eerste instantie. Veerman komt dan alsnog tot een schot, maar die gaat naast. 66' - Kansje Rivera (2-1) Terwijl Saibari aangeslagen op de grond ligt komt PSV tot een kansje. Braude legt uiteindelijk terug vanaf de achterlijn, Rivera schiet dan via een tegenstander naast. Corner dus. Laad meer