LIVE Eredivisie | Ajax met Paes en Fitz-Jim tegen NEC

Ajax strijdt zaterdagavond in een rechtstreeks duel met N.E.C. om de derde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen vorig weekend afgetekend van Fortuna Sittard en gaan bij winst over de Nijmegenaren heen op de ranglijst. Het N.E.C. van Dick Schreuder wist de afgelopen twee wedstrijden niet te winnen, maar hoopt in de Johan Cruijff ArenA het tij weer te kunnen keren. In december werd het in Nijmegen nog 2-2, krijgen we vandaag wel een winnaar? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Amsterdam, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - N.E.C.

LIVE Eredivisie: Ajax - NEC Sorteer op: Laatste Oudste Opstelling NEC Ook Dick Schreuder heeft zijn opstelling bekendgemaakt. Sandler is terug in de basis. Ouaissa is terug van een schorsing en Chery keert terug nadat hij voor de vierde keer vader is geworden. Opstelling NEC: Crettaz; Dasa, Sandler, Kaplan; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Önal; Chery, Linssen, Lebreton Opstelling Ajax Maarten Paes maakt zijn debuut onder de lat bij Ajax. Verder krijgt Kian Fitz-Jim weer een kans in de basis. Hij vervangt aanvoerder Davy Klaassen, die niet fit genoeg is. Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Fitz-Jim, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts Evenveel punten in de Eredivisie Het is een belangrijke wedstrijd in de strijd om Champions League-voetbal. Ajax en NEC hebben op dit moment allebei 42 punten. Ze zijn allebei nog in de race voor plek drie (voorronde Champions League) en plek twee (hoofdtoernooi Champions League). Welkom in het liveblog Goedenavond en welkom in het liveverslag van de wedstrijd tussen Ajax en NEC! De nummers vier en drie van de Eredivisie treffen elkaar om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.