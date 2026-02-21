krijgt veel kritiek te verduren tijdens de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen. De middenvelder ging de fout in voorafgaand aan het openingsdoelpunt van Heerenveen: hij leverde de bal prompt in bij Jacob Trenskow en zes seconden later lag de bal in het net dankzij Lasse Nordås. PSV-fans spreken hun teleurstelling uit over Veerman, terwijl ook wordt gezaagd aan zijn mogelijke WK-deelname.

Op sociale media wordt de middenvelder massaal aangewezen als hoofdschuldige bij de tegentreffer, nadat hij de bal in de opbouw verspeelde. “Waarom beginnen veel tegengoals van PSV met een fout van Veerman?”, klinkt het cynisch. Een ander vraagt zich hardop af: “Wat denkt Veerman bij die pass op dat moment? Echt niet te geloven.” Ook reacties als “Oeps, foutje Veerman!”, “Tweede keer dat Veerman zo laks een bal inlevert” en “Vierde balverlies van Veerman in twintig minuten” illustreren de frustratie over zijn slordigheid aan de bal.

De kritiek gaat verder dan één moment. Sommige supporters zetten vraagtekens bij zijn niveau en mentaliteit. “Wat is Veerman weer veel te gemakkelijk in het uitverdedigen. Waardeloos!”, luidt een harde beoordeling, terwijl een ander stelt: “Helaas laat Veerman weer zien waarom hij de absolute top niet aankan. Wat een blunder van de spelverdeler...” Ook sarcasme ontbreekt niet: “Veerman zeker meenemen naar het WK. Prutser” en “Veerman mag thuisblijven deze zomer. Wat een overhypete voetballer.”

Een andere fan vraagt zich af wat er met Veerman is gebeurd. “Hij is ongekend zwak. Tot 1 februari was hij nagenoeg elke wedstrijd top. Maar deze maand? “Ook journalist Rik Elfrink spreekt van een 'slordige' Veerman en vindt dat hij meer in zijn mars heeft. "In balbezit kan hij veel beter."

Veerman speelde op het EK 2024 voor het laatst in het Nederlands elftal. Zijn slechte optreden in de groepsfase tegen Oostenrijk - en wissel in de eerste helft - achtervolgt hem nog steeds. In oktober zei bondscoach Ronald Koeman dat hij niet aan Veerman denkt. "Joey kan geweldig voetballen. Dat is de discussie niet. Maar hij moet het laten zien op het hoogste niveau. En heel eerlijk gezegd: PEC Zwolle-PSV is voor mij geen referentie."

© Imago

Als er geen druk op de ketel zit, is pils geen pils. En PSV geen PSV.



Wat een gemakzucht, slappe hap en gebrek aan urgentie. Ook 12 maanden later, zit dat euvel nog altijd in de ploeg.



Veerman ongekend zwak. Was t/m 1 februari nagenoeg elke wedstrijd top. Maar de deze maand? — PSVSupp1913 (@PSVSupp_Nijkerk) February 21, 2026 Wat is er met Veerman aan de hand joh? Is al met zijn hoofd bij een zomerse transfer ofzo.#PSVhee — Ⓜ️artijn (@Markez82) February 21, 2026 Joey Veerman staat fulltime met zijn handen omhoog bij acties van teamgenoten maar is zelf de oorzaak van de tegengoal #psvhee



🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ — Dennis (@D_Rijntjes) February 21, 2026 Vandaag is Veerman de zwakste schakel.

En het is allemaal erg slordig. — Robin (@Beerbeer040) February 21, 2026 Veerman speelt alweer als een natte krant. Snel op het bankje zetten wmb. — Yannick (@Yannick_1503) February 21, 2026 Wat is die Veerman aan het zeiken en zeuren terwijl hij er zelf niks van bakt — JP (@JP12670720) February 21, 2026 Veerman de man die Nederland zou zijn ontgroeid 🤡 — Peter (@peetje2710) February 21, 2026