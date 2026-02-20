Peter Bosz heeft stevig gereageerd op de suggestie dat er sprake zou zijn van egoïsme binnen PSV. Na het puntenverlies bij FC Volendam werd geopperd dat spelers te veel voor eigen succes zouden gaan. Die lezing schoot bij de trainer in het verkeerde keelgat.

“Als ik egoïstisch gedrag had gezien, dan had ik de spelers daar meteen op aangesproken”, stelde hij op de persconferentie van vrijdag. Volgens de oefenmeester gaat het hooguit om verkeerde keuzes in bepaalde situaties, maar niet om spelers die bewust voor zichzelf kiezen. “Voor egoïsme is in mijn teams geen plaats.”

Moment tussen Perisic en Veerman

De vraag ontstond mede door een opvallend moment in Volendam. Na een schot uit moeilijke positie van Ivan Perisic ontstond er op het veld een felle woordenwisseling met Joey Veerman. Dat beeld voedde de gedachte dat er irritatie in de ploeg zit.

Bosz ziet die discussie echter als iets positiefs. Hij benadrukt dat emotie en onderlinge scherpte bij een team horen dat wil winnen. In zijn ogen is het juist een teken van betrokkenheid wanneer spelers elkaar aanspreken als het niet loopt zoals gehoopt.

Na de misstap in Volendam ligt PSV onder een vergrootglas, maar intern lijkt er volgens de trainer geen sprake van scheurtjes. Bosz blijft vasthouden aan zijn lijn: discussie mag, maar egoïsme is in zijn elftallen geen optie.