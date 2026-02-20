Live voetbal 7

El Khayati: ‘Blessure Steijn mede door afpakken aanvoerdersband’

Sem Steijn
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
20 februari 2026, 20:15   Bijgewerkt: 21:28

Dennis van Eersel, Ali Boussaboun en Nasser El Khayati hebben vrijdagavond hun visie gegeven op de meniscusblessure van Sem Steijn. De middenvelder staat opnieuw aan de kant en dat roept vragen op. Volgens Van Eersel kan het te maken hebben met het (te hoge) niveau, terwijl El Khayati denkt dat ook het mentale aspect een rol speelt.

Vrijdag werd bekend dat Steijn voorlopig uit de running is bij Feyenoord. De middenvelder onderging een operatie aan zijn meniscus, zo bevestigde de club. Opvallend is dat de topscorer van het vorige Eredivisie-seizoen dit jaar al vaker kampte met blessures. Zo stond hij eerder al langs de kant met een hamstringblessure en een andere, niet nader gespecificeerde kwetsuur.

Blessure Steijn door 'te hoog niveau'

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van Eersel is dat opvallend, omdat Steijn in eerdere fases van zijn loopbaan juist weinig blessureleed kende. “Dan zit ik wel te denken: soms is het zo bij een speler, en daar geloof ik in, dat als je nét boven je niveau zit – elke keer op de training of wedstrijden – opeens blessuregevoeliger wordt dan daarvoor”, zegt de journalist bij FC Rijnmond. “Dat zou bij hem het geval kunnen zijn.”

Boussaboun gaat daar niet in mee en wijst op meerdere factoren: “Bij zijn vorige clubs was er een andere intensiteit, een andere hoeveelheid wedstrijden en een andere druk. Daardoor kun je klachten krijgen die je eerder niet had.” Van Eersel reageert daarop: “Dat zit hem dan toch in het niveau?”

Boussaboun ontkracht dat: “Het hoeft niet het niveau te zijn. Je lichaam kan iets handelen, maar als je aan je top zit, moet je eruit of krijg je kramp. Het is meer de hoeveelheid wedstrijden die je speelt, waardoor je kwetsbaar wordt voor blessures. Daarbij komt ook de hersteltijd, er is een andere arbeids-rustverhouding.”

Afpakken aanvoerdersband kost Steijn zware blessure

Volgens El Khayati kan de blessure van Steijn ook te maken hebben met ‘de bovenkamer’: “Kijk wat hij allemaal meemaakt dit jaar. Het aanvoerderschap wel of niet. Dat speelt allemaal mee. Als het bovenin niet goed is, krijg je ineens pijntjes en kwaaltjes. Bij Steijn ben ik ervan overtuigd dat het dat is, want aan het niveau kan het niet liggen. Voor Feyenoord is Steijn een heel goede speler”, aldus de oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag en Willem II.

➡️ Meer over Sem Steijn

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Feyenoord blokkeerde transfer Ueda naar VfL Wolfsburg

  • Gisteren, 13:52
  • Gisteren, 13:52
  • 8
Raheem Sterling

'Sterling is een fenomeen met unieke eigenschappen, helemaal voor een voetballer'

  • Gisteren, 11:51
  • Gisteren, 11:51
  • 7
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

HenkDeTank
121 Reacties
106 Dagen lid
184 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Een knie blessure door het afpakken van de aanvoerdersband….. zelden zo’n onzin gehoord

PPMS
795 Reacties
1.243 Dagen lid
26 Likes
PPMS
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onzin inderdaad. Maar ik kan me indenken dat de verhouding met v Persie aardig verstoord is geraakt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

HenkDeTank
121 Reacties
106 Dagen lid
184 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Een knie blessure door het afpakken van de aanvoerdersband….. zelden zo’n onzin gehoord

PPMS
795 Reacties
1.243 Dagen lid
26 Likes
PPMS
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onzin inderdaad. Maar ik kan me indenken dat de verhouding met v Persie aardig verstoord is geraakt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Abdenasser El Khayati

Abdenasser El Khayati
Kozakken Boys
Team: Kozakken
Leeftijd: 37 jaar (7 feb. 1989)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Kozakken
5
0
2023/2024
Mumbai
9
1
2022/2023
Chennaiyin
12
9
2021/2022
Willem II
5
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel