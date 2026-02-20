Dennis van Eersel, Ali Boussaboun en Nasser El Khayati hebben vrijdagavond hun visie gegeven op de meniscusblessure van Sem Steijn. De middenvelder staat opnieuw aan de kant en dat roept vragen op. Volgens Van Eersel kan het te maken hebben met het (te hoge) niveau, terwijl El Khayati denkt dat ook het mentale aspect een rol speelt.

Vrijdag werd bekend dat Steijn voorlopig uit de running is bij Feyenoord. De middenvelder onderging een operatie aan zijn meniscus, zo bevestigde de club. Opvallend is dat de topscorer van het vorige Eredivisie-seizoen dit jaar al vaker kampte met blessures. Zo stond hij eerder al langs de kant met een hamstringblessure en een andere, niet nader gespecificeerde kwetsuur.

Blessure Steijn door 'te hoog niveau'

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van Eersel is dat opvallend, omdat Steijn in eerdere fases van zijn loopbaan juist weinig blessureleed kende. “Dan zit ik wel te denken: soms is het zo bij een speler, en daar geloof ik in, dat als je nét boven je niveau zit – elke keer op de training of wedstrijden – opeens blessuregevoeliger wordt dan daarvoor”, zegt de journalist bij FC Rijnmond. “Dat zou bij hem het geval kunnen zijn.”

Boussaboun gaat daar niet in mee en wijst op meerdere factoren: “Bij zijn vorige clubs was er een andere intensiteit, een andere hoeveelheid wedstrijden en een andere druk. Daardoor kun je klachten krijgen die je eerder niet had.” Van Eersel reageert daarop: “Dat zit hem dan toch in het niveau?”

Boussaboun ontkracht dat: “Het hoeft niet het niveau te zijn. Je lichaam kan iets handelen, maar als je aan je top zit, moet je eruit of krijg je kramp. Het is meer de hoeveelheid wedstrijden die je speelt, waardoor je kwetsbaar wordt voor blessures. Daarbij komt ook de hersteltijd, er is een andere arbeids-rustverhouding.”

Afpakken aanvoerdersband kost Steijn zware blessure

Volgens El Khayati kan de blessure van Steijn ook te maken hebben met ‘de bovenkamer’: “Kijk wat hij allemaal meemaakt dit jaar. Het aanvoerderschap wel of niet. Dat speelt allemaal mee. Als het bovenin niet goed is, krijg je ineens pijntjes en kwaaltjes. Bij Steijn ben ik ervan overtuigd dat het dat is, want aan het niveau kan het niet liggen. Voor Feyenoord is Steijn een heel goede speler”, aldus de oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag en Willem II.