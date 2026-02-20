Anthony Correia heeft zich tegenover FCUpdate uitgelaten over de huidige sportieve situatie van Telstar in de Eredivisie. De trainer van de Witte Leeuwen ziet dat zijn ploeg in de meeste wedstrijden goed weerstand kan bieden, maar wijst één specifieke tegenstander aan die dit seizoen een maatje te groot bleek. Volgens de oefenmeester is PEC Zwolle de enige ploeg die zijn formatie echt twee keer heeft weten te raken.

Hoewel Telstar momenteel op de zeventiende plaats bivakkeert en vecht tegen degradatie, is Correia van mening dat zijn elftal nagenoeg overal gelijkwaardig is. Er is echter één uitzondering op die regel. “Dat was PEC Zwolle. Hun fysieke spel was ons te machtig. Voor de rest hebben we er overal een wedstrijd van kunnen maken”, zo stelt de trainer over de ontmoetingen met de Blauwvingers. Eerder dit seizoen ging Telstar in Zwolle nog met 4-1 onderuit, terwijl PEC in Velsen-Zuid met 0-2 te sterk was.

Het euvel in de afwerking

Ondanks dat Telstar in veel wedstrijden competitief is, vertaalt zich dat nog niet altijd in de gewenste resultaten. De ploeg van Correia staat bekend als een lastig te kloppen ploeg, gezien de tien gelijke spelen die dit seizoen al werden genoteerd, maar de volle buit blijft vaak uit. Volgens de coach is het duidelijk waar de verbeterpunten liggen voor de promovendus. “Alleen het afmaken van de kansen en de mogelijkheden die we krijgen, daar zit het euvel”, zo analyseert hij.

Focus op het eigen spel

Met de huidige zeventiende positie is de druk in Velsen-Zuid voelbaar, maar Correia weigert zich blind te staren op de ranglijst van de Eredivisie. De trainer wil dat de focus volledig op de ontwikkeling van het elftal blijft liggen om zo de weg omhoog in te zetten. “We moeten niet te veel naar de ranglijst kijken, want dat werkt niet. Wij moeten nog beter, beter en beter worden in ons spel”, aldus de strijdbare oefenmeester.

Telstar won dit seizoen tegen PSV, speelde gelijk tegen FC Twente (twee keer), NEC en AZ en maakte het Ajax en Feyenoord ontzettend lastig. Correia benadrukt dat zijn ploeg niet alleen tegen de traditionele topclubs boven zichzelf kan uitstijgen. “Ik denk dat we van iedere wedstrijd een goede wedstrijd kunnen maken, niet alleen tegen topteams. Wij willen gewoon voetballen en het publiek en onszelf wat geven. Ik denk dat we daar goed mee bezig zijn”, zo klinkt het vol vertrouwen.