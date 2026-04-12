Live voetbal 7

Wim Kieft onthult relatie van Youri Mulder met Vandaag Inside-visagiste

12 april 2026, 15:02   Bijgewerkt: 15:11
Youri Mulder
Foto: © Vandaag Inside
0 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur

Youri Mulder (57) heeft een relatie met Vandaag Inside-visagiste Wieke Wierda. Dat nieuws, dat voor buitenstaanders nog niet bekend was, is door Wim Kieft onthuld in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Het onderwerp kwam ter sprake toen Kieft zijn werkzaamheden als analist bij Ziggo Sport besprak. "Het was ook heel leuk met Youri Mulder samen. Youri is trouwens nog steeds heel erg gelukkig met Wieke," zei Kieft. Mulder had zijn relatie met Wierda tot dusver nooit officieel bekendgemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Wierda is in het dagelijks leven actief als visagiste bij het programma Vandaag Inside. Michel van Egmond kent haar goed en begrijpt dat Mulder gelukkig met haar is: "Ik zou zelf ook heel gelukkig met Wieke zijn. De visagiste bij VI is top; zij heeft echt alle stormen achter de schermen bij de talkshow overleefd."

Privé vroeg Mulder om een reactie op het nieuws dat Kieft onverwachts wereldkundig maakte. De technisch directeur van Schalke 04 gaat echter niet concreet op de situatie in: "Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om het over dit soort dingen te hebben. Maar anders had ik het denk ik ook niet gedaan. Kijk, Wieke houdt er helemaal niet van om op deze manier in de schijnwerpers te staan. Ze werkt niet voor niets achter de schermen, hè?"

In het verleden had Youri Mulder een relatie met de 23 jaar jongere zangeres Lynn Schippers.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws