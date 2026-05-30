Arne Slot krijgt astronomisch bedrag mee na Liverpool-ontslag

Hoewel het hem op dit moment ongetwijfeld gestolen kan worden, wordt Arne Slot financieel bepaald niet slechter van zijn ontslag bij Liverpool. Volgens De Telegraaf krijgt de Nederlandse trainer als ontslagvergoeding een miljoenenbedrag mee van The Reds.

Na twee seizoenen op Anfield viel zaterdag het doek voor Slot. De Nederlandse trainer wist zijn uitstekende debuutjaar - waarin de twintigste landstitel in de clubhistorie op imponerende wijze werd veroverd - in zijn tweede seizoen geen passend vervolg te geven. Liverpool eindigde slechts als vijfde in de Premier League en sneuvelde ook in de verschillende binnen- en buitenlandse bekertoernooien vroegtijdig.

Het contract van Slot liep nog door tot medio 2027, maar Liverpool besloot na de evaluatie van het seizoen om de samenwerking per direct te beëindigen. Naar verwachting wordt de Spanjaard Andoni Iraola, afgelopen seizoen nog trainer van Bournemouth, eerdaags aangesteld als zijn opvolger.

'Rafaela Pimenta sleept er alles uit'

Slot wordt financieel niet minder van zijn ontslag. Verslaggever Marcel van der Kraan van De Telegraaf weet te melden dat de Nederlander 'een dikke acht miljoen euro' meekrijgt. "Zijn zaakwaarneemster Rafaela Pimenta, die de zaken overnam na de dood van Slots agent Mino Raiola, sleept er alles uit", aldus Van der Kraan.