Live voetbal

Arne Slot krijgt astronomisch bedrag mee na Liverpool-ontslag

30 mei 2026, 16:03
Arne Slot Manchester United Liverpool
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Hoewel het hem op dit moment ongetwijfeld gestolen kan worden, wordt Arne Slot financieel bepaald niet slechter van zijn ontslag bij Liverpool. Volgens De Telegraaf krijgt de Nederlandse trainer als ontslagvergoeding een miljoenenbedrag mee van The Reds.

Na twee seizoenen op Anfield viel zaterdag het doek voor Slot. De Nederlandse trainer wist zijn uitstekende debuutjaar - waarin de twintigste landstitel in de clubhistorie op imponerende wijze werd veroverd - in zijn tweede seizoen geen passend vervolg te geven. Liverpool eindigde slechts als vijfde in de Premier League en sneuvelde ook in de verschillende binnen- en buitenlandse bekertoernooien vroegtijdig.

Artikel gaat verder onder video

Het contract van Slot liep nog door tot medio 2027, maar Liverpool besloot na de evaluatie van het seizoen om de samenwerking per direct te beëindigen. Naar verwachting wordt de Spanjaard Andoni Iraola, afgelopen seizoen nog trainer van Bournemouth, eerdaags aangesteld als zijn opvolger.

'Rafaela Pimenta sleept er alles uit'

Slot wordt financieel niet minder van zijn ontslag. Verslaggever Marcel van der Kraan van De Telegraaf weet te melden dat de Nederlander 'een dikke acht miljoen euro' meekrijgt. "Zijn zaakwaarneemster Rafaela Pimenta, die de zaken overnam na de dood van Slots agent Mino Raiola, sleept er alles uit", aldus Van der Kraan.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arne Slot

Transfervrij vertrek bij Liverpool: Arne Slot ziet derde sterkhouder wegvallen

  • Gisteren, 09:45
  • Gisteren, 09:45
  • 2
Jeremie Frimpong Ronald Koeman

Pijnlijke beelden: Oranje-afvaller was twee dagen geleden volledig overtuigd van WK-plek

  • wo 27 mei, 20:00
  • 27 mei 20:00
  • 2
Arne Slot

Schok voor Arne Slot: 94 procent keert zich tegen de trainer

  • di 19 mei, 10:10
  • 19 mei 10:10
  • 1
4 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool
38
10
60
6
Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland
38
-6
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws