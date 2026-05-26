Lijnders onthult grootste verschillen tussen Klopp en Guardiola

Pepijn Lijnders heeft in een uitgebreid interview met het AD een uniek inkijkje gegeven in de werkwijze van succescoaches Jürgen Klopp en Pep Guardiola. De Nederlandse trainer werkte jarenlang als rechterhand van Klopp bij Liverpool en fungeerde het afgelopen seizoen als assistent van Guardiola bij Manchester City. Volgens de oefenmeester zijn de twee totaal verschillend in hun aanpak. "Klopp is de psycholoog, Guardiola de chirurg", zo stelt Lijnders.

Lijnders werd vorig jaar persoonlijk door Guardiola gebeld om onderdeel te worden van een nieuw project in Manchester. De samenwerking leverde dit seizoen de winst van de FA Cup en de League Cup op, maar komt nu alweer ten einde. Guardiola zwaait na exact tien seizoenen af bij de Engelse topclub en Lijnders vertrekt in zijn kielzog. De Nederlander kreeg weliswaar de kans om te blijven, maar besloot vanwege zijn gezin te stoppen in Engeland. Hierdoor eindigt een periode waarin hij van binnenuit meemaakte hoe de twee grootmachten te werk gaan.

Tijdens zijn succesvolle jaren bij Liverpool merkte Lijnders hoe zijn partner excelleert in het menselijke aspect. "Klopp roept in twee zinnen een gevoel op bij mensen", vertelt de vertrekkend assistent. "Na een wedstrijdbespreking bij Liverpool kon elke speler door tien muren heen. Hij is meesterlijk in het smeden van een band", blikt hij terug. De Duitser gaf zijn stafleden bovendien direct veel vertrouwen. Toen iemand via een sollicitatiebrief de baan van Lijnders probeerde over te nemen, scheurde Klopp het papier direct in stukken. "Hij gaf mij zijn volledige vertrouwen."

Waar de Duitser het moet hebben van zijn psychologische kwaliteiten, benadert de Catalaan het voetbal puur analytisch. "Guardiola benadert het maken van een wedstrijdplan als een chirurg een hartoperatie: uiterst zorgvuldig, met een pincet alle vitale onderdelen langs", verklaart Lijnders. De gesprekken in het kantoor naast de hoofdtrainer waren volgens de Nederlander ongekend intensief. "Ik heb nog nooit zoveel overlegd en zó tot in detail gediscussieerd over voetbal als nu met hem", klinkt het. Die drang naar perfectie beperkte zich overigens niet tot het trainingscomplex. "Zelfs op de golfbaan bleef Pep tips geven hoe je het beste afslaat", lacht Lijnders.

Ondanks de grote contrasten in hun dagelijkse aanpak, ziet Lijnders ook een cruciale overeenkomst tussen zijn twee voormalige bazen. Succes op het allerhoogste niveau draait volgens hem niet alleen om de tactiek, maar vooral om de onderlinge relaties. "Net als Klopp heeft Guardiola oprechte liefde voor zijn spelers. Dat onderscheidt de absolute topcoaches van de rest", besluit Lijnders.