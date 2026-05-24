Arjen Robben heeft zich opnieuw van zijn meest fanatieke kant laten zien langs de zijlijn. Op TikTok circuleren beelden van de oud-international als trainer van de Onder 14 van FC Groningen, waarin hij zichtbaar zijn frustratie uit richting de scheidsrechter. De arbiter grijpt uiteindelijk in en trekt een gele kaart voor de voormalig Oranje-ster.

De beelden werden gedeeld door journalist Michel Schröer van BILD. In de video is te zien hoe Robben zich in het Duits fel richt tot de scheidsrechter tijdens een duel van de Groningse jeugdploeg. Ook staat hij binnen de lijnen van het veld. De discussie loopt dusdanig hoog op dat de leidsman besluit hem te bestraffen met geel.

Artikel gaat verder onder video

“Houd op man”, zegt Robben op de beelden. “Dat ziet toch iedereen? De doelman is weg en de spelers achter hem is 17. Vertel het me maar. Dat kan toch niet. Houd ermee op.” Bij De Oranjezondag zegt Rutger Castricum dat de redactie heeft gesproken met de filmer, die aangeeft dat Robben de hele wedstrijd aan het foeteren was.

Eerder incident met Wilfred Genee

Het is niet de eerste keer dat het gedrag van Robben langs de lijn de aandacht trekt. Eerder gingen al beelden rond waarop de 96-voudig international zich zichtbaar ergerde aan arbitrale beslissingen tijdens wedstrijden van zijn zoon. Wilfred Genee was daar ook bij aanwezig en kreeg een duw van Robben.

Robben is sinds dit seizoen trainer van FC Groningen Onder 14, waar zijn zoon Kai speelt. De voormalig aanvaller stopte in de zomer van 2021 definitief met voetballen, nadat hij eerder ook al een pauze van een seizoen had genomen. Nadat hij in verschillende functies in de jeugdopleiding van de Trots van het Noorden heeft gewerkt, staat hij dit seizoen dus voor het eerst op eigen benen.