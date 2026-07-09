FC Groningen doelwit van transferfraude: ‘Speler stond al op Schiphol’

FC Groningen en Mo Allach hebben aangifte gedaan vanwege fraude rondom transfers, zo meldt RTV Noord. Een groep oplichters deed zich voor als de technisch directeur in een poging spelers en zaakwaarnemers geld afhandig te maken. Eén agent trapte erin, waardoor een Engelse speler op Schiphol stond voor een niet-bestaande transfer naar FC Groningen.

De oplichters gaan ‘geraffineerd’ te werk in het nabootsen van documenten, waar logo’s en adressen van voetbalclubs op staan. Via WhatsApp doen zij zich in het geval van FC Groningen voor als Allach, onder meer door zijn foto te gebruiken als profielfoto. Als een speler en zijn entourage overtuigd zijn door een concreet aanbod, sturen de oplichters een betaallink. “Dat is dan zogenaamd voor een medische keuring, reiskosten en vluchten”, schetst Allach.

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“Ze zoeken contact met een agent en uiteindelijk komt er een contractvoorstel”, legt de technisch directeur van Groningen de situatie verder uit. “Daar staan vervolgens allemaal fouten in.” Als voorbeeld neemt hij de bedragen, die allemaal netto in het contract staan terwijl in het voetbal altijd brutobedragen worden gebruikt. Hoofdscout Arno de Jong laat weten de afgelopen weken ‘minimaal tien telefoontjes’ te hebben gekregen van zaakwaarnemers die de club waarschuwden. “Zo werd ik laatst gebeld door een makelaar die enthousiast was over de bedragen en het voorstel dat we zouden hebben gestuurd. Hij wilde een vervolgafspraak maken, maar het voorstel bleek dus van de oplichters te komen”, aldus de scout.

FC Groningen is niet de eerste club die te maken krijgt met deze vorm van oplichting, zo haalt algemeen directeur Frank van Mosselveld aan. “Afgelopen seizoen is de naam van Jordens Peters, directeur van Roda JC, op eenzelfde wijze misbruikt. Hetzelfde overkwam Gerry Hamstra van PEC Zwolle.” De directeur verwacht dat er nauwelijks zaakwaarnemers zijn die in de oplichting trappen. “Maar als een kantoor met twintig deals tegelijk bezig is, kan zoiets erdoorheen glippen.”

Het overkwam de zaakwaarnemer van een niet nader genoemde Engelse speler. “Er stond daadwerkelijk een Engelse speler op Schiphol te wachten op vervoer naar Groningen”, zo laat De Jong weten. “Hij dacht echt dat hij bij ons kwam spelen. Maar toen er niemand van ons kwam opdraven om hem op te halen, begonnen ze onraad te ruiken.” De hoofdscout geeft aan dat de kans vrij groot is dat zijn zaakwaarnemer daadwerkelijk geld heeft betaald. “Die speler had zelfs andere clubs, die echt geïnteresseerd waren, afgezegd. Echt heel erg sneu.”

FC Groningen heeft inmiddels actie ondernomen. Zo heeft de Trots van het Noorden de andere Eredivisieclubs op de hoogte gesteld en zijn de KNVB en het Openbaar Ministerie ingeschakeld. Van Mosselveld heeft namens FC Groningen aangifte gedaan omdat de oplichters zich voordoen als iemand uit de club. Ook Allach heeft voor zichzelf aangifte gedaan wegens identiteitsfraude.