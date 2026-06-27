zet zijn loopbaan voort bij FC Groningen, zo melden de noorderlingen zaterdagochtend vroeg via de officiële kanalen. De 30-jarige middenvelder komt over van Sparta Rotterdam en heeft voor twee seizoenen getekend.

Clement komt transfervrij over van Sparta. De geboren Amsterdammer speelde sinds de zomer van 2023 voor de Rotterdammers en kwam in totaal tot 92 officiële wedstrijden voor de Kasteelclub. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 16 assists.

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Clement speelde eerder in Nederland voor RKC Waalwijk, PEC Zwolle en Ajax. Bij die laatste club doorliep hij de jeugdopleiding. De middenvelder speelde tussendoor ook nog anderhalf jaar in Engeland bij Reading.

“Ik heb over het algemeen in het midden van het land gespeeld en kijk er naar uit om nu samen met mijn jonge gezin naar Noord-Nederland te verhuizen,” zegt Clement op de website van FC Groningen. “Ik ben heel blij en enthousiast om hier te zijn. De verhalen die ik heb gehoord over de club en de stad spreken me aan, het is een fijne omgeving om in te werken en te wonen.”

“Ik heb hier al vaak mogen spelen”, vervolgt de middenvelder. “De sfeer, support en het enthousiasme in het stadion spreken me enorm aan. Het is vrij uniek in Nederland en om straks voor deze supporters te mogen spelen, daar kijk ik misschien nog wel het meest naar uit.”

𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 is 🟢⚪



De ervaren middenvelder tekent voor twee seizoenen in Euroborg.



Welkom in Groningen, Pelle! 💚



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