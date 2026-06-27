Live voetbal

Pelle Clement verlaat Sparta Rotterdam en tekent bij andere Eredivisie-club

27 juni 2026, 09:24
Sparta Rotterdam-speler Pelle Clement
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
Maak ons je Google-favoriet

Pelle Clement zet zijn loopbaan voort bij FC Groningen, zo melden de noorderlingen zaterdagochtend vroeg via de officiële kanalen. De 30-jarige middenvelder komt over van Sparta Rotterdam en heeft voor twee seizoenen getekend.

Clement komt transfervrij over van Sparta. De geboren Amsterdammer speelde sinds de zomer van 2023 voor de Rotterdammers en kwam in totaal tot 92 officiële wedstrijden voor de Kasteelclub. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 16 assists.

Artikel gaat verder onder video

Clement speelde eerder in Nederland voor RKC Waalwijk, PEC Zwolle en Ajax. Bij die laatste club doorliep hij de jeugdopleiding. De middenvelder speelde tussendoor ook nog anderhalf jaar in Engeland bij Reading.

“Ik heb over het algemeen in het midden van het land gespeeld en kijk er naar uit om nu samen met mijn jonge gezin naar Noord-Nederland te verhuizen,” zegt Clement op de website van FC Groningen. “Ik ben heel blij en enthousiast om hier te zijn. De verhalen die ik heb gehoord over de club en de stad spreken me aan, het is een fijne omgeving om in te werken en te wonen.”

“Ik heb hier al vaak mogen spelen”, vervolgt de middenvelder. “De sfeer, support en het enthousiasme in het stadion spreken me enorm aan. Het is vrij uniek in Nederland en om straks voor deze supporters te mogen spelen, daar kijk ik misschien nog wel het meest naar uit.”

Pelle Clement is een goede aanwinst voor FC Groningen

Laden...
19 stemmen

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-directeur Jordi Cruijff

Ajax doet talent definitief van de hand: maximaal een miljoen euro

  • do 25 juni, 14:04
  • 25 jun. 14:04
  • 1
Thom van Bergen spreekt transferwens uit: 'Maar ik ga geen oorlog maken'

Thom van Bergen spreekt transferwens uit: 'Maar ik ga geen oorlog maken'

  • Gisteren, 16:23
  • Gisteren, 16:23
Mo Allach FC Groningen

'FC Groningen slaat dubbelslag: Janse én Clement op weg naar de Euroborg'

  • ma 22 juni, 07:25
  • 22 jun. 07:25
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Pelle Clement

Pelle Clement
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 30 jaar (19 mei 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
26
2
2024/2025
Sparta
32
2
2023/2024
Sparta
30
2

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws