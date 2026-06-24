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Opvallend: Feyenoord-talent vertrekt naar Helmond Sport

24 juni 2026, 15:44
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Feyenoord ziet een talent uit de jeugdopleiding vertrekken. Rayan Boulahrouz, het neefje van voormalig Oranje-international Khalid Boulahrouz, staat op het punt om de overstap te maken naar Helmond Sport.

Dat meldt de goed ingevoerde transferjournalist Mounir Boualin woensdagmiddag. Volgens Boualin geldt Boulahrouz als 'serieus talent' binnen Feyenoord en stond hij in de belangstelling van verschillende clubs. Zijn keuze is gevallen op Helmond Sport. Ook Excelsior en NAC Breda zouden interesse hebben getoond in de verdediger van Feyenoord.

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Boulahrouz maakte afgelopen seizoen deel uit van Feyenoord Onder 19, dat beslag legde op de landstitel. De verdediger speelde een belangrijke rol in dat succesvolle elftal, maar kiest nu voor een volgende stap in zijn carrière.

Bij Helmond Sport krijgt Boulahrouz de kans om direct aan te sluiten bij de eerste selectie en zijn debuut in het betaald voetbal na te jagen.

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Leeftijd: 44 jaar (28 dec. 1981)

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