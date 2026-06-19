Gernot Trauner vertrekt bij Feyenoord en komt met emotioneel afscheidsbericht

vertrekt definitief bij Feyenoord, zo maakt de centrale verdediger zelf bekend via zijn sociale media. De verdediger beschikte over een aflopend contract, dat niet wordt verlengd.

Het hing al langer in de lucht, maar nu is het officieel: Trauner vertrekt na vijf seizoenen bij Feyenoord. De clubleiding heeft besloten om het contract van de gewaardeerde kracht niet te verlengen, waardoor de 34-jarige Oostenrijker volgend seizoen niet meer actief is in Rotterdam-Zuid. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor de ongelooflijke steun tijdens deze reis. Ik ben oneindig dankbaar voor de ervaringen die ik hier heb gehad en voor alle geweldige mensen die ik onderweg heb ontmoet”, schrijft Trauner op Instagram.

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De verdediger werd in 2021 door Feyenoord opgepikt bij LASK Linz. Al snel werd de Kale Kletser een vaste waarde in het hart van de defensie. Jarenlang was Trauner een vast gezicht in de achterhoede, al had de mandekker afgelopen seizoen te maken met blessureleed. Toen hij in het slotstuk van het seizoen terugkeerde, toonde de routinier direct zijn waarde.

Mede door die sterke terugkeer klonken er geluiden over een contractverlenging. Volgens Voetbal International zouden Feyenoord en Trauner hierover ook gesprekken gaan voeren. Toch neemt de Oostenrijker afscheid van de Rotterdammers: “De ontelbare bijzondere momenten op en naast het veld zullen me voor altijd bijblijven. De Europese avonden in De Kuip en door heel Europa, de vieringen na het winnen van de landstitel en de beker, en elke interactie met jullie, de supporters”, vervolgt hij in zijn bericht.

Trauner geeft aan dat hij binnenkwam als speler, maar vertrekt 'als fan'. “Ik zal het missen om in De Kuip te spelen, de Feyenoordliedjes te horen (en te zingen 😉) en tijd door te brengen op 1908. Deze club is een deel van mijn leven geworden en zal dat altijd blijven. Ik heb gezien wat Feyenoord betekent voor de Rotterdammers, en ik ben ontzettend trots dat ik deze club op het veld heb vertegenwoordigd”, aldus Trauner, die zijn bericht afsluit met de bekende Feyenoord-term ‘Overal waar jij gaat’.