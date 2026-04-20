Gernot Trauner had het zwaar en overwoog te stoppen bij Feyenoord

20 april 2026, 21:48
Gernot Trauner
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Gernot Trauner heeft op mentaal vlak een loodzware periode achter de rug. Dat heeft de verdediger van Feyenoord toegegeven in een interview met FeyenoordONE.

Trauner maakte een week geleden zijn eerste minuten voor de Rotterdamse club na een langdurige revalidatie; de Oostenrijker stond maandenlang aan de kant. De centrumverdediger leek fit aan het seizoen te starten, maar verdraaide zijn knie op de training. "Het afgelopen jaar draaide vooral om veel tegenslagen", blikt Trauner terug via de clubkanalen.

De blessure had een grote mentale impact op de routinier: "Eerlijk gezegd heb ik momenten gehad waarop ik dacht: ik weet niet hoe ik ooit weer moet spelen. Misschien was het beter om te stoppen, maar er was altijd hoop. Ik wilde niet accepteren dat mijn laatste wedstrijd aan het einde van het vorige seizoen zou zijn, toen alles nog goed ging."

Trauner bleef knokken en staat inmiddels weer op het veld. "Ik heb geen professionele mentale hulp gezocht, maar de steun van de mensen om mij heen, vooral de medische staf, vrienden en familie, was cruciaal. Zij bleven in mij geloven, wat mij hielp om het vertrouwen in mijn eigen lichaam niet te verliezen. Natuurlijk ben ik wat vertrouwen kwijtgeraakt, maar dat moet ik nu terugwinnen om het team weer volop te kunnen helpen."

De terugkeer van Trauner is voor hoofdtrainer Robin van Persie prettig, want hij kan hierdoor in de belangrijke eindfase van het seizoen over een extra centrale verdediger beschikken: "Ik ben blij dat ik terug ben om het team weer te helpen en weer constant met de groep te trainen. Ook om beschikbaar te zijn voor de laatste vier finales", zegt Trauner daarover.

Feyenoord - Groningen

Feyenoord
16:30
FC Groningen
Wordt gespeeld op 25 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Gernot Trauner

Gernot Trauner
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 34 jaar (25 mrt. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
19
0
2023/2024
Feyenoord
19
1
2022/2023
Feyenoord
19
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

