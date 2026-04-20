Gernot Trauner had het zwaar en overwoog te stoppen bij Feyenoord

heeft op mentaal vlak een loodzware periode achter de rug. Dat heeft de verdediger van Feyenoord toegegeven in een interview met FeyenoordONE.

Trauner maakte een week geleden zijn eerste minuten voor de Rotterdamse club na een langdurige revalidatie; de Oostenrijker stond maandenlang aan de kant. De centrumverdediger leek fit aan het seizoen te starten, maar verdraaide zijn knie op de training. "Het afgelopen jaar draaide vooral om veel tegenslagen", blikt Trauner terug via de clubkanalen.

De blessure had een grote mentale impact op de routinier: "Eerlijk gezegd heb ik momenten gehad waarop ik dacht: ik weet niet hoe ik ooit weer moet spelen. Misschien was het beter om te stoppen, maar er was altijd hoop. Ik wilde niet accepteren dat mijn laatste wedstrijd aan het einde van het vorige seizoen zou zijn, toen alles nog goed ging."

Trauner bleef knokken en staat inmiddels weer op het veld. "Ik heb geen professionele mentale hulp gezocht, maar de steun van de mensen om mij heen, vooral de medische staf, vrienden en familie, was cruciaal. Zij bleven in mij geloven, wat mij hielp om het vertrouwen in mijn eigen lichaam niet te verliezen. Natuurlijk ben ik wat vertrouwen kwijtgeraakt, maar dat moet ik nu terugwinnen om het team weer volop te kunnen helpen."

De terugkeer van Trauner is voor hoofdtrainer Robin van Persie prettig, want hij kan hierdoor in de belangrijke eindfase van het seizoen over een extra centrale verdediger beschikken: "Ik ben blij dat ik terug ben om het team weer te helpen en weer constant met de groep te trainen. Ook om beschikbaar te zijn voor de laatste vier finales", zegt Trauner daarover.