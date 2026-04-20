Jan Boskamp kampt momenteel met een zware medische terugval als gevolg van spierreuma. Het clubicoon van Feyenoord bracht afgelopen vrijdag een bezoek aan het ziekenhuis voor controle, waarna direct is gestart met een nieuwe, intensieve behandeling. "Ja, het is allemaal niet zo lekker", zo laat de voormalig analist RTV Rijnmond weten vanuit zijn woonplaats in België.

Eerder dit jaar leek de gezondheid van Boskamp nog de goede kant op te gaan. Na een ziekenhuisopname van vijf weken en een gewichtsverlies van veertig kilo kon hij weer voorzichtig lopen met behulp van een rollator. Inmiddels is zijn toestand echter weer verslechterd en slikt hij dagelijks zestien pillen, aangevuld met vijf injecties om de pijn te onderdrukken. Vorige week woensdag kreeg hij bovendien meerdere zware spuiten tegen de ontstekingen toegediend. "Het is zo klote. Ik heb vier dingen gehad. Drie zijn verholpen. Alleen die spierreuma niet. Gewoon kut", aldus Boskamp.

De spierreuma zorgt voor grote belemmeringen in het dagelijks leven van de oud-trainer. Zo durft hij niet meer zelf auto te rijden, uit angst om andere weggebruikers iets aan te doen. Afgelopen weekend zag hij zich bovendien genoodzaakt om af te zeggen voor twee amateurwedstrijden in België, omdat hij fysiek niet in staat was om trap te lopen. "Soms is het net alsof m’n armen ineens 100 kilo wegen", verklaart hij over zijn huidige situatie. Hij stelt dat de nieuwe medische stappen absoluut noodzakelijk zijn. "Anders val ik om", zo klinkt het.

Ook zijn bezoeken aan zijn geliefde Feyenoord lijden onder de gezondheidsproblemen. Tijdens De Klassieker tegen Ajax op 22 maart moest Boskamp de tribune van De Kuip al tien minuten na rust verlaten, omdat de pijn te hevig werd om nog langer te blijven zitten. Eerder besloot hij ook al definitief te stoppen als televisie-analist, omdat de wekelijkse reizen naar de studio's in Nederland te zwaar waren geworden. Toch volgt hij de Rotterdamse club nog op de voet, waarbij rechtsback Givairo Read momenteel zijn absolute oogappel in de selectie is.

Boskamp verblijft momenteel veel in zijn woning in België, waar hij samenwoont met zijn vriendin Lydia. Op zolder heeft hij een eigen ruimte ingericht met boeken en dvd's over de Tweede Wereldoorlog, inclusief een ingelijst biljet uit het voormalige kamp Westerbork. Aan de muur hangen foto's van de inmiddels overleden Wim Jansen en Lon Polleunis. Ondanks de fysieke tegenslag blijft zijn Rotterdamse karakter intact. In het trapgat slaat hij nog altijd standaard met zijn hand op een kleurenfoto van De Kuip, een ritueel dat hij omschrijft als zijn eigen 'Anfield'. Wanneer hem ernaar gevraagd wordt, deelt hij met een kenmerkende klap op de schouder nog even een plaagstoot uit: "Weet je dat niet? Wat ben je voor een kutjournalist, man!"