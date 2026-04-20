Live voetbal 3

Jan Boskamp kampt met zware medische terugval door spierreuma

20 april 2026, 19:53
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Jan Boskamp kampt momenteel met een zware medische terugval als gevolg van spierreuma. Het clubicoon van Feyenoord bracht afgelopen vrijdag een bezoek aan het ziekenhuis voor controle, waarna direct is gestart met een nieuwe, intensieve behandeling. "Ja, het is allemaal niet zo lekker", zo laat de voormalig analist RTV Rijnmond weten vanuit zijn woonplaats in België.

Eerder dit jaar leek de gezondheid van Boskamp nog de goede kant op te gaan. Na een ziekenhuisopname van vijf weken en een gewichtsverlies van veertig kilo kon hij weer voorzichtig lopen met behulp van een rollator. Inmiddels is zijn toestand echter weer verslechterd en slikt hij dagelijks zestien pillen, aangevuld met vijf injecties om de pijn te onderdrukken. Vorige week woensdag kreeg hij bovendien meerdere zware spuiten tegen de ontstekingen toegediend. "Het is zo klote. Ik heb vier dingen gehad. Drie zijn verholpen. Alleen die spierreuma niet. Gewoon kut", aldus Boskamp.

Artikel gaat verder onder video

De spierreuma zorgt voor grote belemmeringen in het dagelijks leven van de oud-trainer. Zo durft hij niet meer zelf auto te rijden, uit angst om andere weggebruikers iets aan te doen. Afgelopen weekend zag hij zich bovendien genoodzaakt om af te zeggen voor twee amateurwedstrijden in België, omdat hij fysiek niet in staat was om trap te lopen. "Soms is het net alsof m’n armen ineens 100 kilo wegen", verklaart hij over zijn huidige situatie. Hij stelt dat de nieuwe medische stappen absoluut noodzakelijk zijn. "Anders val ik om", zo klinkt het.

Ook zijn bezoeken aan zijn geliefde Feyenoord lijden onder de gezondheidsproblemen. Tijdens De Klassieker tegen Ajax op 22 maart moest Boskamp de tribune van De Kuip al tien minuten na rust verlaten, omdat de pijn te hevig werd om nog langer te blijven zitten. Eerder besloot hij ook al definitief te stoppen als televisie-analist, omdat de wekelijkse reizen naar de studio's in Nederland te zwaar waren geworden. Toch volgt hij de Rotterdamse club nog op de voet, waarbij rechtsback Givairo Read momenteel zijn absolute oogappel in de selectie is.

Boskamp verblijft momenteel veel in zijn woning in België, waar hij samenwoont met zijn vriendin Lydia. Op zolder heeft hij een eigen ruimte ingericht met boeken en dvd's over de Tweede Wereldoorlog, inclusief een ingelijst biljet uit het voormalige kamp Westerbork. Aan de muur hangen foto's van de inmiddels overleden Wim Jansen en Lon Polleunis. Ondanks de fysieke tegenslag blijft zijn Rotterdamse karakter intact. In het trapgat slaat hij nog altijd standaard met zijn hand op een kleurenfoto van De Kuip, een ritueel dat hij omschrijft als zijn eigen 'Anfield'. Wanneer hem ernaar gevraagd wordt, deelt hij met een kenmerkende klap op de schouder nog even een plaagstoot uit: "Weet je dat niet? Wat ben je voor een kutjournalist, man!"

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 18:44
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

DeTulpengeneraal
Erkende gebruiker! Meer info
26 Reacties
919 Dagen lid
63 Likes
DeTulpengeneraal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sterkte aan dit fenomeen!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws