Ajax zet streep door Schreuder en richt zich op de Spaanse markt

20 april 2026, 18:46   Bijgewerkt: 20:01
Dick Schreuder Ajax
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Ajax gaat definitief geen poging wagen voor Dick Schreuder als nieuwe hoofdtrainer. Technisch directeur Jordi Cruijff heeft volgens De Telegraaf een dikke streep gezet door de naam van de huidige oefenmeester van NEC. In de zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke richt de Amsterdamse club de pijlen nu nadrukkelijk op de Spaanse markt.

De naam van Schreuder zong enige tijd rond in Amsterdam, Mike Verweij onthult in Kick-Off dat zijn komst definitief van de baan is. Cruijff heeft zijn zinnen inmiddels volledig gezet op de komst van een Spaanse hoofdtrainer. In dat kader viel onlangs plotseling de naam van Andoni Iraola. De Spanjaard heeft besloten om zijn aflopende contract bij Premier League-club Bournemouth na dit seizoen niet te verlengen

Tijdens de aflevering van maandag het gerucht rondom Iraola ter sprake. Valentijn Driessen werd door zijn collega en Ajax-watcher Mike Verweij aangesproken op de geluiden uit Engeland. "Moet jij dat nog zeggen van dat geruchtje in Engeland?", vroeg Verweij zich hardop af. Driessen reageerde in eerste instantie terughoudend, maar gaf daarna toch tekst en uitleg. "Ik kreeg een naam te horen van een trainer die eventueel op een lijst zou staan bij Ajax. Mike heeft gebeld, en die zei: dat is onzin."

Verweij bevestigde vervolgens dat hij het gerucht  had nagetrokken in Amsterdam. "Ik vroeg inderdaad of het een voorname kandidaat was, maar het gevoel bij Ajax is dat er heel breed georiënteerd wordt en dat een aantal Spaanse coaches bekeken wordt", verduidelijkte de clubwatcher. Hoewel Iraola dus niet de nieuwe man aan het roer lijkt te worden, past zijn profiel wel bij de wens van Cruijff. De vertrekkende manager van Bournemouth wordt in de media overigens ook in verband gebracht met Manchester United en een terugkeer naar zijn oude club Athletic Bilbao.

Dat Schreuder niet de trainer van Ajax gaat worden is volgens Verweij geen nieuws. "De enige Nederlandse namen die goed genoeg waren voor Cruijff waren Bosz, Ten Hag en Slot. Het lijkt er niet op dat een van die drie namen gaat komen, dus de kans is groot dat hij bij iemand uit zijn Spaanse netwerk uit gaat komen." 

CG
Wat mij betreft was Schreuder wel welkom!!

Just Me
Oh ja, ze beginnen hun hun verstand te gebruiken en niet alleen hun ogen 👍

Jagerman
Verweij....waar blijft Guardiola dan???

Vriendje Stokvis
Helemaal goed olé

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.379 Reacties
1.001 Dagen lid
13.839 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat mij betreft was Schreuder wel welkom!!

Just Me
124 Reacties
34 Dagen lid
62 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oh ja, ze beginnen hun hun verstand te gebruiken en niet alleen hun ogen 👍

Jagerman
128 Reacties
120 Dagen lid
154 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Verweij....waar blijft Guardiola dan???

Vriendje Stokvis
1.855 Reacties
578 Dagen lid
8.917 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helemaal goed olé

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

