Ajax gaat definitief geen poging wagen voor Dick Schreuder als nieuwe hoofdtrainer. Technisch directeur Jordi Cruijff heeft volgens De Telegraaf een dikke streep gezet door de naam van de huidige oefenmeester van NEC. In de zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke richt de Amsterdamse club de pijlen nu nadrukkelijk op de Spaanse markt.

De naam van Schreuder zong enige tijd rond in Amsterdam, Mike Verweij onthult in Kick-Off dat zijn komst definitief van de baan is. Cruijff heeft zijn zinnen inmiddels volledig gezet op de komst van een Spaanse hoofdtrainer. In dat kader viel onlangs plotseling de naam van Andoni Iraola. De Spanjaard heeft besloten om zijn aflopende contract bij Premier League-club Bournemouth na dit seizoen niet te verlengen

Tijdens de aflevering van maandag het gerucht rondom Iraola ter sprake. Valentijn Driessen werd door zijn collega en Ajax-watcher Mike Verweij aangesproken op de geluiden uit Engeland. "Moet jij dat nog zeggen van dat geruchtje in Engeland?", vroeg Verweij zich hardop af. Driessen reageerde in eerste instantie terughoudend, maar gaf daarna toch tekst en uitleg. "Ik kreeg een naam te horen van een trainer die eventueel op een lijst zou staan bij Ajax. Mike heeft gebeld, en die zei: dat is onzin."

Verweij bevestigde vervolgens dat hij het gerucht had nagetrokken in Amsterdam. "Ik vroeg inderdaad of het een voorname kandidaat was, maar het gevoel bij Ajax is dat er heel breed georiënteerd wordt en dat een aantal Spaanse coaches bekeken wordt", verduidelijkte de clubwatcher. Hoewel Iraola dus niet de nieuwe man aan het roer lijkt te worden, past zijn profiel wel bij de wens van Cruijff. De vertrekkende manager van Bournemouth wordt in de media overigens ook in verband gebracht met Manchester United en een terugkeer naar zijn oude club Athletic Bilbao.

Dat Schreuder niet de trainer van Ajax gaat worden is volgens Verweij geen nieuws. "De enige Nederlandse namen die goed genoeg waren voor Cruijff waren Bosz, Ten Hag en Slot. Het lijkt er niet op dat een van die drie namen gaat komen, dus de kans is groot dat hij bij iemand uit zijn Spaanse netwerk uit gaat komen."