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Ajax zet 21 (!) spelers in de etalage

4 juni 2026, 14:27
Ajax Dolberg en Baas
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Jordi Cruijff is bij Ajax druk bezig met het samenstellen van de selectie voor het nieuwe seizoen. Daarbij lijkt de technisch directeur ook bereid om afscheid te nemen van een groot aantal spelers. Zo zouden er maar liefst 21 Ajacieden op TransferRoom te vinden zijn.

Dat meldt Theo Janssen in het televisieprogramma De Oranjezomer. In de talkshow van Hélène Hendriks werd woensdagavond een lijst getoond van maar liefst 21 voetballers die op TransferRoom zouden staan. TransferRoom is een internationaal platform waarop clubs, technisch directeuren en scouts informatie over spelers uitwisselen en transfermogelijkheden bespreken. Een plaatsing op TransferRoom betekent niet automatisch dat een club een speler wil verkopen. Wel geeft een club daarmee doorgaans aan open te staan voor interesse, gesprekken of eventuele aanbiedingen.

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"Ajax heeft de halve selectie op aangeboden. Paes, Bouwman, Klaassen, Fitz-Jim, Mokio, Steur en Godts staan als enige niet op de lijst", zegt Janssen. "Op deze markt kun je spelers aanbieden en dan kunnen andere clubs daar meldingen van krijgen. Die clubs zijn dan op zoek naar spelers die passen in hun profiel of met specifieke kwaliteiten en kunnen op deze site kijken."

Alle spelers die volgens Janssen door Ajax op Transferroom zijn geplaatst: Dies Janse, Don-Angelo Konadu, Kasper Dolberg, Oscar Gloukh, Rayane Bounida, Steven Berghuis, Oliver Edvardsen, Julian Rijkhoff, Youri Regeer, Ko Itakura, Youri Baas, Josip Sutalo, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Tristan Gooijer, Lucas Rosa, Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Amourricho van Axel Dongen, Gastón Ávila.

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John Prins
14 Reacties
1.118 Dagen lid
84 Likes
John Prins
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Gaat nergens over, Janse en Baas! En dan Fitz-Jim en Mokio houden! Zou Cruyff weten dat ze half juli weer aan de bak moeten?

Kramer
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1.346 Dagen lid
19.863 Likes
Kramer
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

John Prins
14 Reacties
1.118 Dagen lid
84 Likes
John Prins
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaat nergens over, Janse en Baas! En dan Fitz-Jim en Mokio houden! Zou Cruyff weten dat ze half juli weer aan de bak moeten?

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.946 Reacties
1.346 Dagen lid
19.863 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien paste er niet meer op de lijst. Maar denk dat alles gewoon te koop staat.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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