Ajax zet 21 (!) spelers in de etalage

Jordi Cruijff is bij Ajax druk bezig met het samenstellen van de selectie voor het nieuwe seizoen. Daarbij lijkt de technisch directeur ook bereid om afscheid te nemen van een groot aantal spelers. Zo zouden er maar liefst 21 Ajacieden op TransferRoom te vinden zijn.

Dat meldt Theo Janssen in het televisieprogramma De Oranjezomer. In de talkshow van Hélène Hendriks werd woensdagavond een lijst getoond van maar liefst 21 voetballers die op TransferRoom zouden staan. TransferRoom is een internationaal platform waarop clubs, technisch directeuren en scouts informatie over spelers uitwisselen en transfermogelijkheden bespreken. Een plaatsing op TransferRoom betekent niet automatisch dat een club een speler wil verkopen. Wel geeft een club daarmee doorgaans aan open te staan voor interesse, gesprekken of eventuele aanbiedingen.

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"Ajax heeft de halve selectie op aangeboden. Paes, Bouwman, Klaassen, Fitz-Jim, Mokio, Steur en Godts staan als enige niet op de lijst", zegt Janssen. "Op deze markt kun je spelers aanbieden en dan kunnen andere clubs daar meldingen van krijgen. Die clubs zijn dan op zoek naar spelers die passen in hun profiel of met specifieke kwaliteiten en kunnen op deze site kijken."

Alle spelers die volgens Janssen door Ajax op Transferroom zijn geplaatst: Dies Janse, Don-Angelo Konadu, Kasper Dolberg, Oscar Gloukh, Rayane Bounida, Steven Berghuis, Oliver Edvardsen, Julian Rijkhoff, Youri Regeer, Ko Itakura, Youri Baas, Josip Sutalo, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Tristan Gooijer, Lucas Rosa, Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Amourricho van Axel Dongen, Gastón Ávila.