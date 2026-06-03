Sierd de Vos snapt niet dat Ajax in zee is gegaan met Miguel Ángel Sánchez Muñoz, beter bekend als Míchel. De commentator laat in gesprek met Het Parool weten dat er veel andere trainers zijn die de baan bij Ajax volgens hem meer verdienden. De Vos stelt daarnaast dat Míchel een verdedigende trainer is, terwijl men in Amsterdam aanvallend voetbal wil spelen. Ook vindt hij de Spanjaard 'geen toptrainer'.

Ajax maakte dinsdag de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer bekend. De trainer komt over van Girona, waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit LaLiga. Dat Míchel is gedegradeerd, vindt De Vos ‘opmerkelijk’. De commentator van Ziggo Sport volgt het Spaanse voetbal al jaren op de voet, dus Míchel is voor hem zeker geen onbekende. “Ze kwamen altijd in de middenmoot terecht en nu zijn ze, omdat ze geblesseerde spelers en oude spelers hebben, gedegradeerd”, vat hij het seizoen samen in gesprek met Het Parool.

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De Vos gaat ervan uit dat Ajax al contact heeft gezocht met Míchel voordat hij met Girona in de degradatiezone stond. “Maar ik begrijp niet hoe ze bij hem zijn gekomen. Er zijn genoeg trainers die het meer verdiend hebben dan deze Míchel.” De commentator ziet meerdere problemen bij de aanstelling van de nieuwe trainer van Ajax. “Ten eerste de taal: Spanjaarden spreken over het algemeen weinig andere talen. Bij Ajax heb je veel Nederlanders, dus die moeten allemaal half Engels, half Spaans gaan spreken.” Dat hoeft volgens De Vos op de trainingen niet per se een probleem te zijn. “Maar wel als je tijdens de wedstrijd iets moet omdraaien.”

Ook vindt hij het bijzonder dat Ajax een buitenlandse trainer zonder al te groots cv heeft aangesteld. “Ik zou akkoord gaan als die buitenlandse trainer twee keer de Champions League heeft gewonnen, maar Míchel is alleen bekend van Girona en een beetje van Rayo Vallecano.” De speelstijl van Míchel past volgens De Vos ook totaal niet bij Ajax. “Het is een verdedigende trainer, terwijl Ajax wil aanvallen. Als je de wedstrijden van afgelopen seizoen bekijkt, komt er aanvallend weinig uit.” Als topclub moet Ajax volgens De Vos enkel met toptrainers in zee gaan. “En Míchel is geen toptrainer. Ajax heeft nu ook maar drie of vier goede spelers, dus voor elke trainer zou het lastig worden voor Ajax.”