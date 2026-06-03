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‘Hakim Ziyech wil dolgraag terugkeren bij Ajax’

3 juni 2026, 15:03
Hakim Ziyech
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Hakim Ziyech zou graag terugkeren bij Ajax, zo wordt duidelijk in de podcast Kale & Kokkie. Lawrence de Munck en Maarten Vledder, beter bekend als Kale en Kokkie, hebben nog regelmatig contact met de Marokkaan en weten dat terug wil naar Amsterdam.

Ziyech speelde tussen 2016 en 2020 bij Ajax, waarna hij voor zo’n veertig miljoen euro overstapte naar Chelsea. Na avonturen bij Galatasaray en Al-Duhail streek hij in oktober vorig jaar neer in Marokko bij Wydad Casablanca. Daar tekende hij een contract tot medio 2027. Een voortijdig vertrek is echter niet uitgesloten.

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Vledder laat in de podcast weten met regelmaat vragen te krijgen over Ziyech en vertelt onlangs nog met de creatieveling te hebben gesproken. “Hij speelt nu in Marokko. Daar heeft hij een goed jaar. Soms zie je daar dingen en beelden van”, laat ‘Kokkie’ weten. “Hij heeft in principe nog een contract voor een jaar, maar heeft zelf de optie erin laten opnemen dat als er een interessante club komt, bijvoorbeeld Ajax, hij gewoon mag vertrekken.”

Of een terugkeer naar Ajax realistisch is, valt nog te bezien. “Hij zou het graag willen, maar ik weet niet of Ajax het zou willen”, aldus Vledder. Hij denkt wel dat de Amsterdammers profijt zouden hebben van de terugkeer van Ziyech. “Ik denk wel dat, als je zo'n jongen erbij haalt, ook met oog op de Marokkaanse talenten die je hebt, het goed is als je een soort mentor in je groep hebt.”

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Ik hoop hem nooit meer in een Ajax shirt te zien. Van mij hoeft die niet meer terug te komen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.945 Reacties
1.345 Dagen lid
19.856 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ik hoop hem nooit meer in een Ajax shirt te zien. Van mij hoeft die niet meer terug te komen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Hakim Ziyech

Hakim Ziyech
Wydad Athletic Club
Team: Wydad AC
Leeftijd: 33 jaar (19 mrt. 1993)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Al Duhail
7
1
2024/2025
Galatasaray
5
0
2023/2024
Galatasaray
18
6
2023/2024
Chelsea
0
0

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