zou graag terugkeren bij Ajax, zo wordt duidelijk in de podcast Kale & Kokkie. Lawrence de Munck en Maarten Vledder, beter bekend als Kale en Kokkie, hebben nog regelmatig contact met de Marokkaan en weten dat terug wil naar Amsterdam.

Ziyech speelde tussen 2016 en 2020 bij Ajax, waarna hij voor zo’n veertig miljoen euro overstapte naar Chelsea. Na avonturen bij Galatasaray en Al-Duhail streek hij in oktober vorig jaar neer in Marokko bij Wydad Casablanca. Daar tekende hij een contract tot medio 2027. Een voortijdig vertrek is echter niet uitgesloten.

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Vledder laat in de podcast weten met regelmaat vragen te krijgen over Ziyech en vertelt onlangs nog met de creatieveling te hebben gesproken. “Hij speelt nu in Marokko. Daar heeft hij een goed jaar. Soms zie je daar dingen en beelden van”, laat ‘Kokkie’ weten. “Hij heeft in principe nog een contract voor een jaar, maar heeft zelf de optie erin laten opnemen dat als er een interessante club komt, bijvoorbeeld Ajax, hij gewoon mag vertrekken.”

Of een terugkeer naar Ajax realistisch is, valt nog te bezien. “Hij zou het graag willen, maar ik weet niet of Ajax het zou willen”, aldus Vledder. Hij denkt wel dat de Amsterdammers profijt zouden hebben van de terugkeer van Ziyech. “Ik denk wel dat, als je zo'n jongen erbij haalt, ook met oog op de Marokkaanse talenten die je hebt, het goed is als je een soort mentor in je groep hebt.”