‘Jordi Cruijff wil verdediger die sinds 2023 niet meer speelde contract aanbieden’

Jordi Cruijff denkt er serieus over na om terug te halen naar Ajax, zo stelt transferexpert Nicolò Schira op X. De verdediger kwam sinds oktober 2023 niet meer in actie door een kruisbandblessure.

Ajax betaalde in januari van 2018 twee miljoen euro aan Fortuna Sittard voor Schuurs, waarna hij in de zomer van 2022 voor zo’n 9,5 miljoen euro naar Torino vertrok. Aan het begin van zijn tweede seizoen in Italië sloeg het noodlot toe voor de verdediger: Schuurs raakte in oktober 2023 geblesseerd aan zijn kruisband en kwam sindsdien niet meer in actie. In februari van dit jaar werd het contract van Schuurs bij Torino ontbonden.

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Inmiddels is Schuurs weer bijna klaar om minuten te gaan maken, zo maakte hij in april duidelijk. De verdediger heeft dan ook de nodige opties. Zo onthulde hij dat Ajax, FC Twente en Fortuna Sittard naar hem hadden geïnformeerd en dat hij niet op voorhand ‘nee’ heeft gezegd tegen de Amsterdammers, waarvoor hij 95 wedstrijden speelde. Ook een terugkeer bij Torino was volgens hem mogelijk, terwijl verder Udinese, Genoa en Fiorentina geïnteresseerd waren.

Volgens Schira is Ajax nog altijd een serieuze optie voor Schuurs. De transferjournalist geeft aan dat de Amsterdammers de verdediger hebben benaderd en er nu serieus over nadenken om hem een contract aan te bieden. Mocht het zover komen, zou het gaan om een verbintenis voor een enkel seizoen.