Live voetbal

‘Jordi Cruijff wil verdediger die sinds 2023 niet meer speelde contract aanbieden’

6 juni 2026, 08:45
‘Jordi Cruijff wil verdediger die sinds 2023 niet meer speelde contract aanbieden’
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jordi Cruijff denkt er serieus over na om Perr Schuurs terug te halen naar Ajax, zo stelt transferexpert Nicolò Schira op X. De verdediger kwam sinds oktober 2023 niet meer in actie door een kruisbandblessure.

Ajax betaalde in januari van 2018 twee miljoen euro aan Fortuna Sittard voor Schuurs, waarna hij in de zomer van 2022 voor zo’n 9,5 miljoen euro naar Torino vertrok. Aan het begin van zijn tweede seizoen in Italië sloeg het noodlot toe voor de verdediger: Schuurs raakte in oktober 2023 geblesseerd aan zijn kruisband en kwam sindsdien niet meer in actie. In februari van dit jaar werd het contract van Schuurs bij Torino ontbonden.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is Schuurs weer bijna klaar om minuten te gaan maken, zo maakte hij in april duidelijk. De verdediger heeft dan ook de nodige opties. Zo onthulde hij dat Ajax, FC Twente en Fortuna Sittard naar hem hadden geïnformeerd en dat hij niet op voorhand ‘nee’ heeft gezegd tegen de Amsterdammers, waarvoor hij 95 wedstrijden speelde. Ook een terugkeer bij Torino was volgens hem mogelijk, terwijl verder Udinese, Genoa en Fiorentina geïnteresseerd waren.

Volgens Schira is Ajax nog altijd een serieuze optie voor Schuurs. De transferjournalist geeft aan dat de Amsterdammers de verdediger hebben benaderd en er nu serieus over nadenken om hem een contract aan te bieden. Mocht het zover komen, zou het gaan om een verbintenis voor een enkel seizoen.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax Dolberg en Baas

Ajax zet 21 (!) spelers in de etalage

  • do 4 juni, 14:27
  • 4 jun. 14:27
  • 19
Ajax-directeur Jordi Cruijff

‘Ajax denkt aan komst Yann Sommer (37)’

  • do 4 juni, 19:55
  • 4 jun. 19:55
  • 8
Míchel met op de achtergrond het stadion van Ajax, de Johan Cruijff ArenA

Sierd de Vos maakt Míchel met grond gelijk na aanstelling bij Ajax

  • wo 3 juni, 12:17
  • 3 jun. 12:17
  • 7
5 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.949 Reacties
1.348 Dagen lid
19.870 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is hem gegund, maar hij heeft er niets aan als die nummer 6 in de pickorde is.

R
34 Reacties
858 Dagen lid
261 Likes
R
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind de titel fout, negatief en stemmingmakend. Een oud-speler waar je geen transfersom voor hoeft te betalen een contract geven voor een jaar vind ik prima.

thetruth
118 Reacties
1.148 Dagen lid
732 Likes
thetruth
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een journalistiek, dat die man nog een pen mag vasthouden. Ik noem dit bagger

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.949 Reacties
1.348 Dagen lid
19.870 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is hem gegund, maar hij heeft er niets aan als die nummer 6 in de pickorde is.

R
34 Reacties
858 Dagen lid
261 Likes
R
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind de titel fout, negatief en stemmingmakend. Een oud-speler waar je geen transfersom voor hoeft te betalen een contract geven voor een jaar vind ik prima.

thetruth
118 Reacties
1.148 Dagen lid
732 Likes
thetruth
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een journalistiek, dat die man nog een pen mag vasthouden. Ik noem dit bagger

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Perr Schuurs

Perr Schuurs
Leeftijd: 26 jaar (26 nov. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Torino
0
0
2024/2025
Torino
0
0
2023/2024
Torino
9
1
2022/2023
Torino
30
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws