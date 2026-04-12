Perr Schuurs noemt vier Italiaanse clubs naar hem informeerden

kan na zijn herstel ook in Italië blijven voetballen, zo laat de verdediger weten bij Goedemorgen Eredivisie. Hij vertelde dit weekend al dat Ajax, FC Twente en Fortuna Sittard naar hem hebben geïnformeerd. Daar komen met Torino, Udinese, Genoa en Fiorentina nog vier clubs bij.

Schuurs liep in oktober 2023 een kruisbandblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. De verdediger bevindt zich aan het einde van zijn revalidatietraject, maar zijn contract bij Torino is inmiddels ontbonden. Op dit moment is Schuurs, die gedurende zijn hardnekkige blessure met depressieve gevoelens kampte, transfervrij.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag maakte hij in gesprek met De Telegraaf al bekend dat Ajax, FC Twente en Fortuna Sittard naar hem hebben geïnformeerd, maar dat hij liever in Italië aan de slag gaat. Toch zegt hij niet bij voorbaat ‘nee’ tegen een stap naar Amsterdam. “Als Ajax de Champions League niet haalt, dan gaan ze eerder op zoek naar transfervrije spelers. Kijk: ik ben nog altijd maar 26 jaar en mijn marktwaarde is gedaald van 30 miljoen naar nul euro. Clubs kunnen een gokje wagen, ze hoeven voor mij geen financieel risico te nemen”, liet hij weten.

Omdat zijn voorkeur uitgaat naar een club uit Italië, lijkt de kans aanwezig dat Schuurs voorlopig niet terugkeert naar Nederland. Er zijn vier clubs uit het Zuid-Europese land die hem op de korrel hebben, zo heeft hij voor aanvang van Goedemorgen Eredivisie laten weten aan Hans Kraay junior. De analist doet vervolgens tijdens de uitzending zijn best om Schuurs te laten onthullen om welke clubs het gaat.

“Hans, ik praat niet meer met jou”, zegt Schuurs terwijl hij begint te lachen. “Ik heb met Torino een overeenkomst bereikt om mijn contract te ontbinden in verband met de Italiaanse regels van de verzekering. Zodra ik fit ben mag ik in ieder geval daar beginnen.” Dan zijn er nog drie andere clubs die hem ook in de gaten houden. “Dat zijn Udinese, Genoa en Fiorentina”, somt Schuurs op. “Die hebben informatie gevraagd over mijn situatie.”