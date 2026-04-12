FC Utrecht betaalt 700.000 euro voor Correia, die kan lachen om spreekkoor in Galgenwaard

12 april 2026, 10:11
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Anthony Correia ging zaterdagavond met Telstar onderuit bij FC Utrecht, wat volgens De Telegraaf komend seizoen de werkgever is van de talentvolle trainer. FC Utrecht-volger Jeroen Kapteijns weet dat de Domstedelingen een bedrag van zo’n 700.000 euro overmaken voor de opvolger van Ron Jans. Correia kon na afloop van de nederlaag lachen om de spreekkoren aan zijn adres vanuit de Utrecht-supporters.

Vrijdagavond meldde De Telegraaf dat FC Utrecht en Correia op hoofdlijnen akkoord waren over de trainersvacature in Stadion Galgenwaard. Doordat het contract van de trainer bij Telstar nog tot medio 2027 loopt, zullen de Domstedelingen een transfersom moeten betalen. De krant meldde vrijdag al dat het transferrecord van de promovendus eraan gaat.

Inmiddels is duidelijk welk bedrag Utrecht moet betalen voor de opvolger van Jans. Bronnen rondom de club melden aan Kapteijns dat de transfer komende week zal worden afgerond. Hiermee zou een transfersom van zo’n 700.000 euro zijn gemoeid, waardoor het transferrecord van Telstar wordt verpulverd. Al dertig jaar is Arjan de Zeeuw de duurste Telstar-speler ooit, sinds hij in 1996 voor 375.000 euro naar Barnsley verkaste.

Aan het einde van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Telstar (4-1) nam het publiek in Stadion Galgenwaard alvast een voorschot op de komst van de trainer. “Correia is van ons”, klonk er vanaf de tribunes. De oefenmeester reageerde hier na afloop van de wedstrijd op. “Daar kan ik wel om lachen. Dat is humor”, liet Correia zich optekenen door De Telegraaf.

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

Lees ook:
Anthony Correia Danny Makkelie FC Utrecht Telstar

Anthony Correia gooit bizarre uitspraak van Danny Makkelie op straat

  • Gisteren, 19:07
  • Gisteren, 19:07
  • 7
Alex Bos en Tobias Lauritsen tijdens Sparta - PSV

Oud-toparbiter ziet twee cruciale fouten van Alex Bos bij Sparta-PSV

  • Gisteren, 23:36
  • Gisteren, 23:36
  • 1
HERAJA

Teruglezen: zo pakte Ajax de volle buit in Almelo

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
  • 2
Utrecht - Telstar

FC Utrecht
4 - 1
Telstar
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anthony Correia

Anthony Correia
Telstar
Team: Telstar
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (2 mei 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44
8
Utrecht
30
13
44
9
Groningen
30
5
42
10
Sparta
30
-14
42

Complete Stand

