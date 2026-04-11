De supporters van FC Utrecht lijken enthousiast over de mogelijke komst van Anthony Correia. De 43-jarige trainer van Telstar krijgt voorafgaand aan het onderlinge treffen in Stadion Galgenwaard een duidelijke boodschap van de fans van de thuisploeg: "Tekenen! Tekenen!"

Correia staat vanmiddag met Telstar tegenover het Utrecht van Ron Jans, die bezig is aan zijn laatste weken als clubtrainer. De 67-jarige nestor van het Nederlandse trainersgilde maakte begin januari bekend dat hij aan het einde van het seizoen met pensioen gaat. Inmiddels lijkt het vraagstuk wie hem moet opvolgen opgelost: De Telegraaf maakte vrijdag melding van een 'akkoord op hoofdlijnen' tussen Utrecht en Correia. Na het onderlinge duel zouden de Domstedelingen de onderhandelingen met Telstar willen afronden.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de wedstrijd meldt Correia zich bij Leo Oldenburger en analist Anco Jansen bij de desk van ESPN. Oldenburger vraagt de trainer naar zijn aankomst bij het stadion, waar hij met verschillende supporters op de foto ging. "Wat zeggen die mensen allemaal tegen je?", vraagt de presentator. "Of ik met ze op de foto wil", luidt het antwoord. "Ik heb ook een paar mensen horen schreeuwen: 'Tekenen! Tekenen'", vraagt Oldenburger door. "Dat heb ik niet gehoord, maar ik ben wel met een paar mensen op de foto gegaan", houdt Correia vol.

Correia gaf vorige week, na het thuisduel met FC Groningen (0-2 verlies), aan dat hij 'koffie had gedronken' in Utrecht. Inmiddels lijkt een akkoord dus nabij. Oldenburger vraagt de trainer dan ook naar de berichtgeving van De Telegraaf. "Ik las dat je op hoofdpunten al rond was. Klopt dat?" Correia zegt: "Wat het grappige is: vorige week geef ik wat door eerlijk te zijn dat we gewoon koffie hebben gedronken. Deze week hebben wij - tenminste, ik - nul contact gehad. Zulke vragen, hoever ze zijn als clubs of met mij op de achtergrond, daar heb ik Simon Cziommer voor. Dat vind ik echt een hele fijne man, die heeft mij deze week zeker niet lastig gevallen met deze vragen, over hoever we zijn. Dus laten we na deze wedstrijd weer verdergaan met praten, als het nodig is. Maar voor nu alle focus op Utrecht - Telstar, en wij zijn voor Telstar", besluit de trainer het onderwerp.