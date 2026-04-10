FC Utrecht heeft een 'akkoord op hoofdlijnen' bereikt met Anthony Correia om Ron Jans komende zomer op te volgen als hoofdtrainer. Dat meldt De Telegraaf vrijdagavond.

De 43-jarige Correia maakte de afgelopen seizoenen indruk bij Telstar, dat hij vorig seizoen verrassend naar de Eredivisie leidde. Met nog vijf speelronden te gaan staat hij met de club uit Velsen-Zuid knap op de 'veilige' vijftiende plaats, al zijn de verschillen onderin klein en is Telstar nog lang niet verzekerd van handhaving.

Artikel gaat verder onder video

Sinds huidig FC Utrecht-trainer Ron Jans begin januari aankondigde aan het einde van het seizoen met pensioen te gaan, werden verschillende namen genoemd als potentiële opvolger. Correia was daar één van, maar ook Maurice Steijn (Sparta Rotterdam), Danny Buijs (Fortuna Sittard), Rick Kruys (FC Volendam) en Paul Simonis (clubloos) werden aan de Domstedelingen gelinkt. Correia bevestigde vorige week zélf bij ESPN dat hij op de koffie heeft gedronken in Utrecht.

'Correia voor recordbedrag weg bij Telstar'

Volgens De Telegraaf ligt er dus inmiddels een akkoord op hoofdlijnen tussen Utrecht en Correia. Saillant detail: morgen (zaterdag) staan FC Utrecht en Telstar tegenover elkaar in Stadion Galgenwaard. "FC Utrecht wil na het onderlinge duel met Telstar gas geven in de onderhandelingen met de Velsense club over een afkoopsom van Correia, geven bronnen rond de club aan", aldus verslaggever Jeroen Kapteijns van de ochtendkrant. Correia ligt bij Telstar nog vast tot medio 2027, volgens Kapteijns betekent zijn overstap naar Utrecht mogelijk dat een langlopend clubrecord eraan gaat. Arjan de Zeeuw is al dertig jaar de duurste Telstar-speler ooit, sinds hij in 1996 voor 375.000 euro naar Barnsley verkaste.

'Gat van vier ton tussen vraag en aanbod'

Transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews schrijft later op de avond op X dat de berichtgeving van De Telegraaf over FC Utrecht en Correia 'lijkt te kloppen'. Op basis van bronnen rond FC Utrecht meldt hij dat er momenteel een bod van zes ton op Correia is neergelegd bij Telstar, dat zelf een miljoen euro zou verlangen voor de trainer. Ook weet Boualin te melden dat Willem Janssen als enige huidige assistent staf van Jans aan mag blijven en dat Correia de mogelijkheid krijgt om de rest van de technische staf zélf samen te stellen.