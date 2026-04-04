Enorme irritatie bij Ron Jans over Philips Stadion: 'Verschrikkelijk! Doe eens normaal man!'

Enorme ergernis bij Kenneth Perez zaterdagmiddag voorafgaand aan het thuisduel van PSV in de Eredivisie met FC Utrecht. De Deense analist van ESPN is absoluut niet te spreken over de atmosfeer die tijdens de warming-up wordt gecreëerd in het Philips Stadion. Ook FC Utrecht-trainer Ron Jans deelt zijn ergernis.

Volg PSV - FC Utrecht hier in ons liveblog!

Perez is zaterdag samen met Milan van Dongen aanwezig in het Philips Stadion om de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht te analyseren. De luide muziek die tijdens de warming-up wordt gedraaid in het stadion van PSV zorgt voor grote irritatie bij de analist en oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

“Dit is toch niet normaal?”, zegt Perez na het interview van Van Dongen met PSV-trainer Peter Bosz. Hij doelt op de luide muziek in het stadion. “Ja, maar even serieus…”

Van Dongen geeft aan dat Bosz hem ‘gewoon niet verstaat’. Perez vervolgt: “Misschien is het onze leeftijd, maar even serieus… Doe toch even normaal! Het is toch geen house party? Dit is een voetbalwedstrijd!”

Van Dongen vertelt dat hij twee weken geleden aanwezig was bij Telstar - PSV: “Er was heerlijke rustige muziek. Het was echt geweldig”, zegt de presentator.

“Het is alsof ze elkaar willen overtreffen die zogenaamde dj’s. Doe dat maar niet hoor. Die is slecht!”, reageert Perez weer. Vervolgens wordt het volume van de muziek nog eens verder verhoogd.

Even later schuift Ron Jans aan bij Van Dongen en Perez. “Wij worden een beetje te oud voor deze luide muziek”, zegt Van Dongen tegen Jans. “Wat zeg je?”, grapt Jans, om er geïrriteerd aan toe te voegen: “Verschrikkelijk, hè!”