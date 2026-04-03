Na Feyenoord volgt ook PSV Youssef Chermiti: 'Dubbelcijferig miljoenenbedrag'

3 april 2026, 21:09
Youssef Chermiti
3 reacties
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

PSV houdt de verrichtingen van Youssef Chermiti in de gaten, zo weet het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige spits van Rangers FC werd in januari al in verband gebracht met Feyenoord, maar nu blijkt ook PSV hem al enige tijd te volgen.

“De Eindhovense club heeft in het begin van dit jaar meerdere opties verkend of aangeboden gekregen, op het moment dat de spitsensituatie nijpend was. Chermiti is een van de aanvallers die bij de club al eens de revue passeerden”, zo schrijft journalist Rik Elfrink.

Elfrink weet dat Chermiti door veel meer clubs op de voet wordt gevolgd. De Portugees jeugdinternational speelde dit seizon 34 officiële wedstrijden voor Rangers, waarin hij 9 keer scoorde en 2 assists gaf. In februari produceerde hij nog een hattrick tegen koploper Heart of Midlothian (4-2 zege) en in maart volgde een dubbelslag tegen Celtic (2-2)

Chermiti werd geboren in Portugal; zijn vader is Tunesisch-Frans en zijn moeder komt uit Guinea-Bissau. Na het zetten van zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Sporting Portugal verkaste Chermiti in 2023 naar Everton voor minstens 12,5 miljoen euro. Na 25 officiële wedstrijden voor Everton, zonder een doelpunt, nam Rangers hem in 2025 over 8,6 miljoen euro.

Volgens Elfrink moet Chermiti nu een 'dubbelcijferig aantal miljoenen' kosten. In januari meldde de Daily Record nog dat Feyenoord zo’n vijftien miljoen euro had geboden op Chermiti. Zijn contract in Glasgow loopt door tot medio 2029. Eerder was al bekend dat PSV ook Álvaro Rodriguez (Elche) en Mika Biereth (AS Monaco) in het vizier heeft.

3 3 reacties
Reageren
3 reacties
boyke
1.236 Reacties
1.093 Dagen lid
6.123 Likes
boyke
avatar

Heeft PSV soms dezelfde scout??? het begint wel heel erg op te vallen dat alle spelers waar Feyenoord achteraan zit of belangstellling voor heeft PSV ook ineens komt opdragen, althans in de meeste gevallen.

Vriendje Stokvis
1.844 Reacties
563 Dagen lid
8.890 Likes
Vriendje Stokvis
avatar

Het valt wel op ja.

PSV bril!
317 Reacties
431 Dagen lid
734 Likes
PSV bril!
avatar

@boyke daar zeg je wat idd

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.236 Reacties
1.093 Dagen lid
6.123 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heeft PSV soms dezelfde scout??? het begint wel heel erg op te vallen dat alle spelers waar Feyenoord achteraan zit of belangstellling voor heeft PSV ook ineens komt opdragen, althans in de meeste gevallen.

Vriendje Stokvis
1.844 Reacties
563 Dagen lid
8.890 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het valt wel op ja.

PSV bril!
317 Reacties
431 Dagen lid
734 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@boyke daar zeg je wat idd

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Youssef Chermiti

Youssef Chermiti
Glasgow Rangers
Team: Rangers
Leeftijd: 21 jaar (24 mei 2004)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Everton
0
0
2025/2026
Rangers
24
9
2024/2025
Everton
1
0
2024/2025
Everton
4
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

