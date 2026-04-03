PSV houdt de verrichtingen van in de gaten, zo weet het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige spits van Rangers FC werd in januari al in verband gebracht met Feyenoord, maar nu blijkt ook PSV hem al enige tijd te volgen.

“De Eindhovense club heeft in het begin van dit jaar meerdere opties verkend of aangeboden gekregen, op het moment dat de spitsensituatie nijpend was. Chermiti is een van de aanvallers die bij de club al eens de revue passeerden”, zo schrijft journalist Rik Elfrink.

Elfrink weet dat Chermiti door veel meer clubs op de voet wordt gevolgd. De Portugees jeugdinternational speelde dit seizon 34 officiële wedstrijden voor Rangers, waarin hij 9 keer scoorde en 2 assists gaf. In februari produceerde hij nog een hattrick tegen koploper Heart of Midlothian (4-2 zege) en in maart volgde een dubbelslag tegen Celtic (2-2)

Chermiti werd geboren in Portugal; zijn vader is Tunesisch-Frans en zijn moeder komt uit Guinea-Bissau. Na het zetten van zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Sporting Portugal verkaste Chermiti in 2023 naar Everton voor minstens 12,5 miljoen euro. Na 25 officiële wedstrijden voor Everton, zonder een doelpunt, nam Rangers hem in 2025 over 8,6 miljoen euro.

Volgens Elfrink moet Chermiti nu een 'dubbelcijferig aantal miljoenen' kosten. In januari meldde de Daily Record nog dat Feyenoord zo’n vijftien miljoen euro had geboden op Chermiti. Zijn contract in Glasgow loopt door tot medio 2029. Eerder was al bekend dat PSV ook Álvaro Rodriguez (Elche) en Mika Biereth (AS Monaco) in het vizier heeft.