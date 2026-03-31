Mark van Bommel geeft hoopvolle update: Ruben keert snel terug op De Herdgang

31 maart 2026, 17:37
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

PSV kan voorzichtig beginnen met aftellen. Ruben van Bommel, die al sinds september aan de kant staat met een zware knieblessure, nadert het einde van zijn revalidatie. Vader Mark van Bommel deelt in de Rood-Wit Podcast een hoopvolle update over het herstel van de jonge aanvaller, die sneller dan verwacht weer bij de groep kan aansluiten.

De zomerse topaankoop van PSV kende een droomstart in Eindhoven, maar het noodlot sloeg afgelopen september toe in de kraker tegen Ajax. Een afgescheurde kruisband en een daaropvolgende operatie in Londen zetten een streep door zijn debuutseizoen. Inmiddels zijn we ruim zes maanden verder en gloort er licht aan het einde van de tunnel voor de 21-jarige buitenspeler.

Integratie bij de groep aanstaande

Volgens Mark van Bommel maakt zijn zoon grote stappen in zijn herstel. "Ik denk dat hij vrij snel weer naar De Herdgang kan en dat hij geïntegreerd wordt in de groep", vertelt de voormalig trainer van de Eindhovenaren enthousiast. Hoewel Ruben al geruime tijd individueel op het veld staat, is de stap naar de groepstraining de laatste grote horde in zijn revalidatieproces.

Toch waakt vader Mark voor te veel opportunisme. Het fysieke contact en de onvoorspelbaarheid van een partijspel zijn de volgende uitdagingen. "Als je alles alleen doet, is dat gecontroleerd. Je weet hoe je moet springen, je krijgt geen contact en de bal verspringt niet. Voor zijn trapvormen heeft hij die weerstand straks weer nodig."

Prive-training in Limburg

Om Ruben scherp te houden, is Mark de laatste tijd regelmatig als trainingsmaatje op de velden van SV Meerssen. De twee werkten onlangs samen aan de afronding van de aanvaller. "Ik heb denk ik twee weken geleden moeten afwerken. Hij moest de voorzetten geven en ik schoot ze nog aardig binnen ook", lacht de trotse vader, die zijn eigen traptechniek blijkbaar nog niet is verleerd.

Vaderrol boven trainersloopbaan

De terugkeer van Ruben is voor Mark van Bommel ook het teken dat hij zelf weer voorzichtig naar zijn eigen toekomst kan kijken. De succesvolle trainer zit momenteel zonder club, maar dat is een bewuste keuze geweest. De afgelopen maanden wees hij diverse aanbiedingen uit onder meer Italië en Portugal resoluut af om zijn zoon te ondersteunen tijdens diens herstel.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

