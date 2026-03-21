Van Bommel vertrok bij Antwerp omdat eigenaar zich bemoeide met opstelling

21 maart 2026, 16:50
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mark van Bommel heeft in gesprek met Zlatan Ibrahimovic voor de camera’s van DAZN teruggeblikt op zijn vertrek bij Royal Antwerp. De clubloze trainer geeft aan dat hij is vertrokken uit België omdat de clubeigenaar zich met de opstelling bemoeide.

In de serie Road Trip FC van DAZN heeft Van Bommel samen met zijn dochter Renee een bezoek gebracht aan Milaan, waar hij als speler anderhalf jaar voor AC Milan speelde. Voor het thuisduel met Parma (0-1 verlies) kwam de voormalig middenvelder Ibrahimovic tegen, die adviseur is in Milaan. Met de Zweed spreekt Van Bommel onder meer over zijn loopbaan als trainer.

Sinds zijn vertrek bij Antwerp in de zomer van 2024 zit Van Bommel zonder club, ondanks aanbiedingen van verschillende ploegen. “Ik wilde opnieuw opstarten, maar toen mijn zoon Ruben zijn kruisband scheurde, zei ik: dit seizoen niet meer”, vertelt hij aan zijn voormalig ploeggenoot. “Normaal gesproken is hij er weer bij tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen.”

Van Bommel geeft aan onder meer te hebben gesproken met Pisa en Parma. “In Italië is het moeilijk”, haakt Ibrahimovic daarop in. “Als je hier ergens coach wordt, vertelt de eigenaar wie je moet opstellen en hoe je moet spelen.” Dat was volgens de 79-voudig Oranje-international ook bij Antwerp het geval. “We werden kampioen, wonnen de beker en speelden Champions League. Maar toen zei de eigenaar: ‘Kijk, we hebben die speler gekocht, dus hij moet spelen’. Ik heb hem verteld dat ik mijn ontslag zou indienen en zou vertrekken.” Uiteindelijk besloot Van Bommel om zijn aflopende contract niet te verlengen en in de zomer van 2024 te vertrekken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Mark van Bommel
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (22 apr. 1977)

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
8
Standard
29
-8
39
9
Westerlo
29
-4
38
10
Antwerp
29
0
35
11
Charleroi
29
-3
34
12
OHL
29
-12
31

