kiest voor een interlandcarrière bij Marokko, dat meldt Het Laatste Nieuws zaterdagmiddag. De twintigjarige aanvallende middenvelder annex aanvaller van Ajax is daardoor niet langer beschikbaar voor België. Bounida ontbreekt momenteel in de selectie van de Belgische beloften, waar hij vorig jaar nog twee keer als invaller binnen de lijnen kwam.

Hoewel Bounida een groot deel van de Belgische jeugdopleiding doorliep, heeft hij nu besloten zijn gevoel te volgen, weet HLN. "Bounida gaf finaal evenwel aan dat zijn hart voor Marokko klopt en dat hij vanaf nu liever voor hun nationale ploeg geselecteerd wordt", schrijft het. De Belgische bond heeft inmiddels kennisgenomen van het besluit. "De federatie betreurt de keuze van Bounida, maar respecteert ze ook".

Achter de schermen is er de afgelopen maanden hard gewerkt om Bounida te behouden voor België. De bond voerde meerdere gesprekken met de speler en zijn entourage om hem te overtuigen van het Belgische project, maar hield daarbij vast aan een strikt principe om geen onrealistische toezeggingen te doen. "Het blijft daarbij trouw aan zijn filosofie: niet meegaan in een sportief of financieel opbod", luidt de uitleg over de koers van de bond.

Mannaert en Swerts vissen achter het net

Onder meer sports director Vincent Mannaert en beloftencoach Gill Swerts waren nauw betrokken bij de pogingen om Bounida binnenboord te houden. Zij legden de middenvelder het sportieve plan voor de komende jaren voor, maar dit bleek uiteindelijk niet voldoende om hem te overtuigen. Voor de Belgische bond is het vertrek een bittere pil, aangezien Bounida met 41 jeugdinterlands op de teller werd beschouwd als een van de grotere talenten in de nationale jeugdreeksen.

België verliest vaker toptalenten aan andere landen

De Rode Duivels zagen de laatste tijd vaker talenten voor een andere vlag kiezen. Zo besloot Konstantinos Karetsas eerder al om voor Griekenland uit te komen en koos ook Chemsdine Talbi voor Marokko.