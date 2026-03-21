Rayane Bounida ontvolgt Belgische bond en hint naar interlandswitch

21 maart 2026, 08:40   Bijgewerkt: 09:10
Ajax-speler Rayane Bounida
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Rayane Bounida (20) lijkt een definitieve beslissing te hebben genomen over zijn internationale toekomst. De aanvallende middenvelder van Ajax staat voor een pikante overstap en lijkt via sociale media een duidelijke hint te hebben gegeven. Waar de technicus voorheen de jeugdelftallen van België doorliep, wijst nu alles op een toekomst bij de nationale ploeg van Marokko.

De geruchten over een mogelijke switch hingen al langer in de lucht, maar zijn de afgelopen dagen in een stroomversnelling gekomen. Oplettende volgers merkten op dat Bounida de Belgische voetbalbond niet langer volgt op Instagram, terwijl hij de Marokkaanse bond nog wel in zijn lijst heeft staan. Hoewel de Ajacied zelf nog geen officiële mededelingen heeft gedaan, lijkt de keuze achter de schermen al te zijn gemaakt.

Tavolieri ziet tij keren voor Bounida

Journalist Sacha Tavolieri, die de situatie rond het talent op de voet volgt, maakte al eerder melding van de situatie: "Het lijkt erop dat het tij gekeerd is voor Rayane Bounida", stelt de verslaggever. Volgens Tavolieri heeft de speler intern al aangegeven dat hij voor de Atlas Leeuwen wil uitkomen.

"De Brusselse voetballer, die dicht bij de generatie van El Khannouss & co. staat, heeft achter de schermen zijn voorkeur voor de Atlas Leeuwen uitgesproken", vervolgt 

Wachten op de officiële bevestiging

Ondanks alle signalen ontbrak de naam van Bounida nog in de meest recente selectie van Marokko voor de oefenduels tegen Ecuador en Paraguay. Dit betekent dat de switch formeel nog niet volledig is afgerond, of dat de bondscoach van Marokko nog even wacht met zijn officiële debuut.

Aangezien Bounida enkel nog voor jeugdteams van België is uitgekomen, waaronder twee wedstrijden voor Jong België, staat een overstap reglementair niets in de weg. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de aanvallende middenvelder definitief wordt gepresenteerd bij de Atlas Leeuwen.

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 20 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
17
1
2025/2026
Jong Ajax
10
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

