Vermoedelijke opstelling Ajax: Mokio vervangt Regeer en aanvallende opties voor García

Ajax gaat zondag op bezoek bij Feyenoord in De Kuip voor De Klassieker. Voor interim-trainer Óscar García is dit zijn eerste échte test, aangezien de Amsterdammers goede zaken kunnen doen in de strijd om plek twee en het bijbehorende directe Champions League ticket. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling van Ajax voor de beladen ontmoeting.

García moest vorige week tegen Sparta Rotterdam flink puzzelen vanwege de vele afwezigen. Inmiddels zijn er richting De Klassieker weer wat opties bijgekomen, al blijft de spoeling op sommige posities dun. Zo is het in ieder geval duidelijk dat Youri Regeer ontbreekt, nadat hij in dat duel geblesseerd uitviel.

Mokio in de basis

Door het wegvallen van Regeer lijkt Jorthy Mokio, die eerder dit seizoen scoorde tegen de Rotterdammers, in de basis te beginnen op het middenveld. Hij vormt naar verwachting samen met aanvoerder Davy Klaassen en Sean Steur de middelste linie. Kian Fitz-Jim moest het vorige week doen met een invalbeurt, wat het vermoeden wekt dat hij ook deze week weer op de bank begint.

Geen wijzigingen in de verdediging

Achterin lijkt García vast te houden aan een de defensie die vorige week ook mocht startten. Maarten Paes staat onder de lat, met Josip Sutalo en Youri Baas centraal. Takehiro Tomiyasu in zijn basisdebuut tegen Sparta een sterke indruk en zou opnieuw kunnen starten. Itakura kampt nog steeds met rugklachten en lijkt na de interlandperiode weer terug te kunnen keren.

Wie speelt er in de spits?

In de aanval kan García weer beschikken over Wout Weghorst, die terugkeert na een schorsing. Ook Kasper Dolberg is weer fit na zijn klachten, waardoor de trainer weer wat te kiezen heeft in de punt van de aanval. Konadu speelde ook geen onverdienstelijke pot vorige week, maar het lijkt alsof Dolberg toch de voorkeur gaat krijgen om te starten in De Kuip.

Op de flanken lijken Mika Godts en Steven Berghuis te blijven staan. Beide waren vorige week aanvallend heel dreigend. Godts wist het spel vaak te versnellen met zijn acties en Berghuis wist met zijn creativiteit het de defensie van Sparta ook erg lastig te maken.

De verwachting is dat Ajax in De Klassieker wat compacter zal spelen en vooral loert op momenten in de omschakeling. Of dat voldoende is om Feyenoord te verrassen, zal zondag moeten blijken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Tomiyasu, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Klaassen, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.