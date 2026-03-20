Feyenoord-cultheld geeft meer dan veertien jaar na dato toe dat hij in De Klassieker tegen Ajax een schwalbe maakte na een duel met . Het leverde de Rotterdammers een penalty op waaruit de Zweed zelf de gelijkmaker zou produceren. Door een hattrick van Guidetti won Feyenoord het duel uiteindelijk met 4-2.

Hoewel Guidetti maar één seizoen bij Feyenoord zou spelen, als huurling van Manchester City, denken veel supporters nog met liefde terug aan zijn tijd in Rotterdam-Zuid. De jonge Zweed toont zich gigantisch productief in het elftal van toenmalig trainer Ronald Koeman, met twintig doelpunten in slechts 23 Eredivisiewedstrijden. Drie daarvan maakte hij dus in de thuiswedstrijd tegen Ajax, waarmee hij helemaal niet meer stuk kon bij Het Legioen.

Artikel gaat verder onder video

Ruim veertien jaar later staan beide rivalen komend weekend opnieuw tegenover elkaar in De Kuip. Guidetti is zondag aanwezig in het stadion en staat vrijdag alvast het clubkanaal van Feyenoord te woord. "Mijn zoon wilde met wat vrienden een wedstrijd zien", legt Guidetti uit. "Ik heb gezegd dat er geen betere en grotere wedstrijd is dan deze in Rotterdam. En ik heb gezegd dat de supporters van Feyenoord crazy zijn. En dat bedoel ik op de goede manier. Ik heb hier een geweldig jaar gehad en fantastische herinneringen gecreëerd. Het komt allemaal neer op die drie goals die ik maakte tegen de mensen uit die andere stad", weigert Guidetti nog altijd om de woorden 'Ajax' en 'Amsterdam' uit te spreken. "Die wedstrijd betekent meer voor de mensen dan ik me kon voorstellen toen ik bij deze club tekende."

Van die bewuste Klassieker kan Guidetti zich eigenlijk alles nog herinneren, vertelt hij. Zo lepelt hij meteen op dat Christian Eriksen na achttien minuten de 0-1 maakte: "Een mooie met zijn linkervoet." Na een half uur spelen ging Guidetti vervolgens naar de grond in de zestien van Ajax, na een duel met Vertongen. Scheidsrechter Björn Kuipers wees naar de stip, Guidetti schoot de strafschop hoogstpersoonlijk achter Kenneth Vermeer. Maar: was het nou wel een penalty? "Ik nam de bal slecht aan en toen maakte ik een duik", zegt de hoofdrolspeler nu. "Mijn Italiaanse kant dacht: 'Laten we het proberen'. Het was goed genoeg voor een penalty", aldus Guidetti. Vertonghen was direct na de wedstrijd overigens al duidelijk over de situatie: "Volgens mij: als je iets van voetbal weet, is het geen penalty", zei de Belg bij het toenmalige Eredivisie Live.

Nog voor rust tekende Guidetti vervolgens voor de 2-1. Vijf minuten in de tweede helft kwam Feyenoord vervolgens door een treffer van Otman Bakkal op 3-1. Ajax maakte het in de slotfase nog spannend toen invaller Dmitriy Bulykin tien minuten voor tijd wat terugdeed, maar amper drie minuten later voltooide Guidetti zijn hattrick en bepaalde hij de eindstand zo op 4-2 in Rotterdams voordeel.