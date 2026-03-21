Ajax maakt serieus werk van de komst van . De linksback van FC Twente wordt al ruim twee jaar met ‘bovengemiddelde interesse’ gevolgd door de Amsterdammers, zo meldt ESPN. De twintigjarige verdediger is dit seizoen een van de absolute uitblinkers in Enschede, maar Ajax is niet de enige kaper op de kust. Ook PSV en het Italiaanse Como azen op de handtekening van de kersverse jeugdinternational.

De marktwaarde van Rots wordt door FootballTransfers inmiddels geschat op 6,3 miljoen euro, maar technisch directeur Arnold Bruggink zal de poot stijf houden. Transferjournalist Mounir Boualin bevestigde onlangs dat Twente inzet op een vraagprijs die de tien miljoen euro ruim overstijgt. Gezien het feit dat Rots nog vastligt tot medio 2027 (met een optie voor nog een jaar), heeft Twente een uitstekende onderhandelingspositie. De kans dat Rots na de zomer nog in de Grolsch Veste spelen, wordt door ESPN dan ook als miniem ingeschat.

Dreigende leegloop in Enschede

Het is niet alleen Rots dat op de nominatie staat om te vertrekken. De achterste linie van Twente dreigt deze zomer volledig uit elkaar te vallen. Naast de back wordt ook het achttienjarige toptalent Ruud Nijstad nauwlettend in de gaten gehouden door de Europese top. Voor Nijstad worden inmiddels ook bedragen van meer dan tien miljoen euro genoemd.

Met vier doelpunten en drie assists in de benen heeft Rots laten zien dat hij in balbezit multifunctioneel is. "Beiden beschikken over een goede pass, spelinzicht en veel loopvermogen", schrijft Thijs Zwagerman van ESPN in een analyse. Voor Ajax lijkt het moment daar om door te drukken, al zal de club diep in de buidel moeten tasten om de concurrentie van PSV en Como voor te blijven.