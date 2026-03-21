Ajax voert interesse in Mats Rots op: FC Twente verlangt hoofdprijs bij zomerse transfer

21 maart 2026, 15:30   Bijgewerkt: 15:39
Mats Rots bij FC Twente
Foto: © Imago/Realtimes
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Ajax maakt serieus werk van de komst van Mats Rots. De linksback van FC Twente wordt al ruim twee jaar met ‘bovengemiddelde interesse’ gevolgd door de Amsterdammers, zo meldt ESPN. De twintigjarige verdediger is dit seizoen een van de absolute uitblinkers in Enschede, maar Ajax is niet de enige kaper op de kust. Ook PSV en het Italiaanse Como azen op de handtekening van de kersverse jeugdinternational.

De marktwaarde van Rots wordt door FootballTransfers inmiddels geschat op 6,3 miljoen euro, maar technisch directeur Arnold Bruggink zal de poot stijf houden. Transferjournalist Mounir Boualin bevestigde onlangs dat Twente inzet op een vraagprijs die de tien miljoen euro ruim overstijgt. Gezien het feit dat Rots nog vastligt tot medio 2027 (met een optie voor nog een jaar), heeft Twente een uitstekende onderhandelingspositie. De kans dat Rots na de zomer nog in de Grolsch Veste spelen, wordt door ESPN dan ook als miniem ingeschat.

Dreigende leegloop in Enschede

Het is niet alleen Rots dat op de nominatie staat om te vertrekken. De achterste linie van Twente dreigt deze zomer volledig uit elkaar te vallen. Naast de back wordt ook het achttienjarige toptalent Ruud Nijstad nauwlettend in de gaten gehouden door de Europese top. Voor Nijstad worden inmiddels ook bedragen van meer dan tien miljoen euro genoemd.

Met vier doelpunten en drie assists in de benen heeft Rots laten zien dat hij in balbezit multifunctioneel is. "Beiden beschikken over een goede pass, spelinzicht en veel loopvermogen", schrijft Thijs Zwagerman van ESPN in een analyse. Voor Ajax lijkt het moment daar om door te drukken, al zal de club diep in de buidel moeten tasten om de concurrentie van PSV en Como voor te blijven.

dilima1966
Ik denk dat die goed bij ajax zou passen

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.378 Reacties
1.013 Dagen lid
16.807 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat die goed bij ajax zou passen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Mats Rots

Mats Rots
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 20 jaar (11 mrt. 2006)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
27
4
2024/2025
Twente
0
0
2023/2024
Twente
1
0
2023
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42
7
Heerenveen
27
3
40

