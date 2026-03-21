Live voetbal

Slechts 700 PSV-fans welkom in uitvak bij Ajax - PSV

21 maart 2026, 11:44
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

PSV-supporters mogen op 2 mei weer afreizen naar Amsterdam voor de kraker tegen Ajax. Waar er normaal gesproken plek is voor 1.600 fans in het uitvak van de Johan Cruijff Arena, zijn er voor dit duel 'slechts' zevenhonderd supporters welkom via een verplichte buscombi. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. 

De herinnering aan de vorige editie in de hoofdstad ligt nog vers in het geheugen. In november 2024 werd de topper tussen Ajax en PSV namelijk zonder uitsupporters gespeeld. Destijds was de vrees groot dat kwetsende spreekkoren de sfeer rondom de wedstrijd negatief zouden beïnvloeden. Met de huidige regeling wordt geprobeerd de draad weer op te pakken, al is de bezetting van het uitvak dus nog niet op volle sterkte.

Duel op zaterdagavond in de 32ste speelronde

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd staat gepland voor zaterdagavond 2 mei om 20.00 uur. Het betreft een ontmoeting in de 32ste speelronde van de Eredivisie. Hoewel de sportieve spanning tegen die tijd is afgenomen door de riante voorsprong van de Eindhovenaren, blijft de beladenheid van de topper groot.

De autoriteiten hopen dat de terugkeer van de uitsupporters ordelijk verloopt, zodat er in de toekomst weer toegewerkt kan worden naar een volledig gevuld uitvak.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Wordt gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws