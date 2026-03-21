PSV-supporters mogen op 2 mei weer afreizen naar Amsterdam voor de kraker tegen Ajax. Waar er normaal gesproken plek is voor 1.600 fans in het uitvak van de Johan Cruijff Arena, zijn er voor dit duel 'slechts' zevenhonderd supporters welkom via een verplichte buscombi. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De herinnering aan de vorige editie in de hoofdstad ligt nog vers in het geheugen. In november 2024 werd de topper tussen Ajax en PSV namelijk zonder uitsupporters gespeeld. Destijds was de vrees groot dat kwetsende spreekkoren de sfeer rondom de wedstrijd negatief zouden beïnvloeden. Met de huidige regeling wordt geprobeerd de draad weer op te pakken, al is de bezetting van het uitvak dus nog niet op volle sterkte.

De wedstrijd staat gepland voor zaterdagavond 2 mei om 20.00 uur. Het betreft een ontmoeting in de 32ste speelronde van de Eredivisie. Hoewel de sportieve spanning tegen die tijd is afgenomen door de riante voorsprong van de Eindhovenaren, blijft de beladenheid van de topper groot.

De autoriteiten hopen dat de terugkeer van de uitsupporters ordelijk verloopt, zodat er in de toekomst weer toegewerkt kan worden naar een volledig gevuld uitvak.