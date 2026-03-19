PSV en Feyenoord in verband gebracht met Cesare Casadei

19 maart 2026, 21:41
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert is Brand Owner van FCUpdate en al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

PSV en Feyenoord worden nog altijd in verband gebracht met Cesare Casadei. De 23-jarige middenvelder van Torino staat er volgens transferjournalist Nicolò Schira goed op bij de nummers één en twee van de Eredivisie.

Casadei werd in november 2024, toen hij nog bij Chelsea speelde, al gelinkt aan PSV en Feyenoord. De Rotterdammers zouden toen een huurvoorstel met koopoptie hebben gedaan. Casadei gaf echter de voorkeur aan een toekomst in zijn thuisland Italië en tekende in februari 2025 bij Torino.

Daarna ontwikkelde Casadei zich door. De middenvelder van 1 meter 92 werd in maart 2025 voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Italië, al bleef een debuut uit. Hij speelde 43 officiële wedstrijden voor Torino en was daarin goed voor 6 doelpunten en 1 assist.

Aan het begin van dit seizoen had Casadei een vaste basisplaats bij Torino, maarde afgelopen maanden is zijn inbreng verminderd. In de laatste vijf competitiewedstrijden begon hij op de bank en tweemaal bleef hij daar de hele wedstrijd op zitten.

Ook AS Monaco en Sporting Portugal in de race

Transferjournalist Schira schrijft op X: "Fiorentina wilde Cesare Casadei in januari hebben, maar de voorzitter van Torino weigerde het voorstel en besloot om hem te behouden. Meerdere buitenlandse clubs, AS Monaco, PSV, Feyenoord en Sporting Portugal, hebben belangstelling getoond voor de middenvelder." Daarbij wordt echter niet duidelijk hoe concreet die belangstelling is. Casadei heeft een contract tot medio 2029 in Turijn. Zijn transferwaarde wordt door FootballTransfers geschat op 18,3 miljoen euro.

Casadei werd in 2022 door Chelsea overgeheveld uit de jeugdopleiding van Internazionale. Naar verluidt betaalden the Blues zo'n vijftien miljoen euro, plus vijf miljoen aan mogelijke bonussen. Nadien speelde Casadei zeventien officiële wedstrijden voor Chelsea. Na verhuurperiodes bij Reading en Leicester City kwam hij voor dertien miljoen euro terecht bij Torino, al heeft Chelsea een doorverkoopclausule van 27,5 procent.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Cesare Casadei

Cesare Casadei
Torino
Team: Torino
Leeftijd: 23 jaar (10 jan. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Torino
25
4
2024/2025
Torino
15
1
2024/2025
Chelsea
0
0
2023/2024
Chelsea
11
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

