Feyenoord wil PSV aftroeven en 'trapt gaspedaal in' voor Chelsea-speler

Feyenoord maakt werk van de winterse komst van , zo meldt TMW. De middenvelder mag naar alle waarschijnlijkheid op huurbasis vertrekken bij Chelsea en staat ook in de belangstelling van PSV.

TMW schrijft dat Feyenoord 'in de afgelopen uren' op het gaspedaal heeft getrapt. De Rotterdammers zijn ‘klaar om aan te vallen’ en proberen de concurrentie de loef af te steken; behalve Feyenoord worden ook PSV, Villarreal en Real Betis in verband gebracht met de 21-jarige Italiaan.

Casadei speelt weinig bij Chelsea

Casadei heeft een contract tot medio 2028 bij Chelsea, maar komt momenteel niet voor in de plannen van trainer Enzo Maresca. Hij maakte nog geen minuten in de Premier League en kwam alleen in actie in de EFL Cup en Conference League. Zijn totaal staat dit seizoen op 244 minuten.

Chelsea betaalde vijftien miljoen

De jeugdinternational van Italië, die vrijdag nog scoorde voor de Onder 21 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk (2-2), werd in 2022 overgeheveld uit de jeugdopleiding van Internazionale.

Naar verluidt betaalde Chelsea zo'n vijftien miljoen euro, plus vijf miljoen aan mogelijke bonussen. Sindsdien speelde Casadei vijftien officiële wedstrijden voor Chelsea; hij werd ook al verhuurd aan Reading en Leicester City en speelde zodoende al 59 duels in de Championship.

