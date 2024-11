‘AC Milan zet Reijnders in om sterspeler Feyenoord te strikken’

AC Milan heeft de pijlen gericht op , zo weet Spazio Milan. De Italiaanse topclub zou de aanvoerder van Feyenoord het liefst komende winter al los willen weken. Daarvoor heeft het een doorslaggevende rol in gedachten voor .

Timber is dit seizoen een van de smaakmakers bij het Feyenoord van Brian Priske. De middenvelder kreeg van zijn nieuwe trainer zelfs de aanvoerdersband toebedeeld na het vertrek van Lutsharel Geertruida. Nu is de kans aanwezig dat het verblijf in De Kuip van de Oranje-international op korte termijn ten einde zal komen. AC Milan wil Timber namelijk naar Noord-Italië halen.

LEES OOK: ‘Barcelona verstevigt interesse in ‘goedkoop alternatief’ bij Feyenoord’

Artikel gaat verder onder video

De clubleiding van AC Milan is van mening dat het middenveld onvoldoende bezet is. Daarbij zouden de Italianen graag in de winterse transferperiode al willen ingrijpen. Hoewel Timber in Rotterdam nog een contract heeft tot medio 2026, acht Spazio Milan de kans klein dat Feyenoord hem in januari voor een betaalbaar bedrag wil laten gaan. Daarom lijken de Milanezen zich pas komende zomer in Rotterdam te gaan melden. In Italië verwacht men dat Timber dan voor een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro is op te pikken.

LEES OOK: Vijftal geblesseerde Feyenoord-spelers terug op groepstraining

Reijnders moet Timber overtuigen

Om Timber overstag te krijgen, is AC Milan van plan Reijnders in te zetten. De voormalig speler van AZ is een vaste waarde op het middenveld van trainer Paulo Fonseca en kent Timber goed van hun gezamenlijke tijd bij het Nederlands elftal. Reijnders wordt in Italië gezien als ‘de sleutel’ om de deal rond te krijgen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-debutant Zépiqueno Redmond vertelt waar zijn voornaam vandaan komt

Zépiqueno Redmond vertelt na zijn debuut voor Feyenoord over zijn opvallende voornaam.