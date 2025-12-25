Louis van Gaal heeft het op kerstavond niet droog weten te houden. De trainer in ruste was aanwezig bij de ontknoping van 3FM's Serious Request in Den Bosch, dat dit jaar een recordbedrag van ruim 18 miljoen euro heeft opgeleverd. De opbrengst komt ten goede aan de stichting Spieren voor Spieren, waarvan Van Gaal ere-ambassadeur is.

Spieren voor Spieren bestaat sinds 1998 en zet zich in voor Nederlandse kinderen met een spierziekte. Van Gaal is al sinds zijn eerste bondscoachschap, in het jaar 2000, betrokken bij de stichting. Sinds 2014 mag hij zich ere-ambassadeur noemen.

Dit jaar stond Serious Request, dat als sinds 2004 jaarlijks wordt georganiseerd, in het teken van Spieren voor Spieren. 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer lieten zich een week lang opsluiten het Glazen Huis in Den Bosch. Van Gaal was in zijn ambassadeursrol dit jaar nauw betrokken en droeg ook bij door een rondje golfen (inclusief een diner) met hemzelf te veilen, wat tienduizenden euro's opleverde. Op kerstavond was de oud-bondscoach, bijgestaan door zijn vrouw Truus, ook degene die de drie DJ's 'bevrijdde', waarna op het podium de opbrengst bekend werd gemaakt. De teller eindigde bij 18.423.566 euro, een record in de geschiedenis van Serious Request.

Van Gaal wordt kort na de onthulling van het monsterbedrag geïnterviewd door presentator Jurre Geluk. De 74-jarige trainer in ruste is zichtbaar aangedaan: "De tranen vloeien", stelt Geluk vast. "Ja, ik ben een emotioneel iemand. Als je zo'n prestatie levert, dan vind ik dat echt fantastisch", antwoordt Van Gaal, die luid wordt toegejuicht door de verzamelde menigte. "Ik heb natuurlijk een dankwoord, want wij hebben een organisatie gezien, met de drie DJ's voorop natuurlijk...", vervolgt hij. "Maar ik heb ook een organisatie gezien met Serious Request, met Spieren voor Spieren en dan ook nog 3FM. En dan zó vloeiend in elkaar overgaan en met een vriendelijke kop álles doen. En daar gaat het om in het leven. Fantastisch!", besluit Van Gaal.