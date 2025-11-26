Live voetbal

Louis van Gaal sluit terugkeer als trainer uit: 'Die tijd is voorbij'

Louis van Gaal
26 november 2025

Louis van Gaal keert niet meer terug als trainer, zo verzekert hij in een interview met het blad Weekend. De 74-jarige coach, die momenteel de raad van commissarissen van Ajax adviseert, zegt nog wel aanbiedingen te krijgen maar bezweert dat hij het zijn familie niet meer kan aandoen om opnieuw ergens in te stappen.

Van Gaal (74) zat na zijn loopbaan als profvoetballer ruim veertig jaar in het trainersvak. Hij groeide uit tot één van de succesvolste Nederlandse coaches ooit. Met Ajax won hij onder meer de UEFA Cup, de Champions League en de Wereldbeker, terwijl hij ook prijzen won met grote clubs als FC Barcelona, Bayern München en Manchester United en tussendoor ook AZ kampioen van Nederland maakte. Van Gaal was bovendien drie keer bondscoach van het Nederlands elftal en maakte in die hoedanigheid de WK's van 2014 en 2022 mee.

'Ik kan al die spanningen wel aan, maar dat wil niet zeggen...'

Sinds oktober 2023 is Van Gaal als adviseur terug bij Ajax, de club waar hij zijn naam als toptrainer begin jaren 90 definitief vestigde. Terwijl generatiegenoot Dick Advocaat (78) zich met Curaçao opmaakt voor het WK van 2026 en Guus Hiddink (79) zegt open te staan voor een nieuw avontuur als bondscoach, hoeven we van Van Gaal op voetbalvlak geen nieuwe avonturen meer te verwachten. "Nee, die tijd is voorbij. Ik ben 74", zegt Van Gaal. "Ik krijg nog wel aanbiedingen, maar ik denk dat wij nu van ons leven moeten genieten. Ik kan al die spanningen wel aan, maar dat wil niet zeggen dat mijn vrouw en mijn kinderen en kleinkinderen dat ook kunnen. Dat is eigenlijk waarom ik het niet meer doe, omdat het te veel vergt van mijn familie."

Van Gaal: 'Media verslaan voetbal niet op correcte wijze'

Van Gaal zou Van Gaal niet zijn als hij ook uitgebreid in zou gaan op één van zijn stokpaardjes, zijn 'vrienden van de pers'. "Het beeld dat de media van mij schetsen, is verkeerd", meent de coach in ruste. "Ik vind dat de media voetbal niet op correcte wijze verslaan. Op tv zien mensen mij steeds in gevechtshouding." Nu hij meer in de luwte blijft, merkt hij een duidelijk gevolg: "Ik ben nu drie jaar uit de media en zo populair als wat op straat. Het verschil tussen destijds, toen ik nog coach was, en nu, nu ik met pensioen ben, is ongelooflijk. Ik word overal gevraagd voor foto's of handtekeningen. Dat komt doordat ik niet meer in de media ben, dat is het gewoon."

CG
2.721 Reacties
855 Dagen lid
13.393 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Niet terugkeren van van Gaal is erg goed. Wat ook erg goed is dat is dat hij ook in zijn bobo-functie weeggaat en weg blijft. Hij is GËËN toegevoegde waarde voor Ajax, dus wat hij blijft doen maakt Ajax dat ook minder goed tot slecht. Dus opzouten en met een schone lei beginnen. Dat klinkt heel erg logisch zou onze Johan Cruijff gezegd hebben !!

Docker
139 Reacties
9 Dagen lid
275 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beste Nederlandse trainer aller tijden. Respect.

