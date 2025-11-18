Dick Advocaat was niet de enige Nederlandse toptrainer die in beeld was voor de functie van bondscoach bij Curaçao, zo vertelt bondspresident Gilbert Martina aan Voetbal International. Bert van Marwijk, Louis van Gaal en Fred Rutten zijn allen eerder benaderd, maar zegden om uiteenlopende redenen af.

Curaçao staat op de drempel om zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor het WK. Het eiland gaat met een wedstrijd te spelen aan kop in groep B van de kwalificatiecyclus voor Noord- en Midden-Amerika, met een voorsprong van een punt op Jamaica. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de ploeg van Advocaat genoeg aan een gelijkspel bij Jamaica om de eerste plaats veilig te stellen en zich daarmee te plaatsen voor het toernooi. Dat zal het wel moeten doen zonder de bondscoach langs de lijn, aangezien hij afgelopen weekend wegens familieomstandigheden terugkeerde naar Nederland.

Onder Advocaat is Curaçao dus al erg succesvol, maar De Kleine Generaal was niet de eerste keuze van de Federashon Futbòl Kòrsou toen het in 2023 op zoek ging naar een bondscoach, zo vertelt Martina. “We begonnen met Bert van Marwijk. In juni 2023 hebben we hem benaderd”, vertelt de president van de voetbalbond. De trainer die Oranje in 2010 naar de finale van het WK in Zuid-Afrika leidde liet echter weten al met trainerspensioen te zijn en bedankte voor de interesse.

De volgende optie voor Curaçao was Van Gaal. De huidige adviseur van de raad van commissarissen van Ajax heeft echter een grote droom. “Hij bedankte omdat hij met ons geen wereldkampioen kon worden. Hij wilde alleen bondscoach worden van een land waarmee dat wel haalbaar was”, legt Martina uit. Rutten was daarentegen wel enthousiast, maar na overleg met zijn vrouw besloot hij toch af te bellen, waarna de bond in augustus 2023 een poging deed bij Advocaat. “Hij was geïnteresseerd en dat was het beginpunt van deze hemelse reis.”