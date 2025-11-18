Leandro Bacuna, aanvoerder van het nationale elftal van Curaçao, is in gesprek met Voetbal International ingegaan op de impact die het afscheid van Dick Advocaat teweeg heeft gebracht. De ervaren oefenmeester moest om familieomstandigheden plotseling vertrekken en dat was een enorme klap voor de spelersgroep.

Curaçao kan zich deze week voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor het WK, dat komende zomer wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat moet het land zonder Advocaat doen; afgelopen weekend verliet de trainer het trainingskamp vanwege familieomstandigheden.

Bacuna omschrijft het afscheid als 'gek en niet leuk'. Hij heeft Advocaat goed leren kennen gedurende zijn periode bij het nationale elftal. "Hij is naar de groep toe heel streng. Maar persoonlijk, één op één, is het een hele zachte en warme man. Hij kon het nieuws van zijn vertrek ook niet aan ons vertellen. Dat geeft volgens mij ook wel aan hoe moeilijk het voor hem was om de groep te woord te staan. Hij leeft heel erg mee", zo vertelt Bacuna.

Voor de trainer en zijn familie

Het vertrek van Advocaat heeft de spelersgroep geraakt, maar het heeft hen ook extra gemotiveerd voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Jamaica. In de nacht van dinsdag op woensdag speelt Curaçao in Kingston het allesbeslissende duel onder leiding van Cor Pot. Bij een gelijkspel is het eiland zeker van WK-deelname. "In de groep heb ik ook gelijk gezegd: we doen het nu ook voor onze coach. Ik was als aanvoerder de eerste speler die het nieuws kreeg. Dan voel je gelijk met de trainer mee. Dat was ook mijn boodschap naar de jongens. We spelen voor heel veel, maar nu ook voor de trainer en zijn familie."