Ronald Koeman wil tijdens WK het liefst Suriname en Curaçao als tegenstanders

Bondscoach Ronald Koeman bij De Avondetappe
Foto: © NOS
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
16 november 2025, 15:57

Ronald Koeman hoopt tijdens het WK de degens te kunnen kruisen met Suriname of Curaçao. Dat heeft de bondscoach van het Nederlands elftal zondagmiddag aangegeven op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Litouwen.

Ondanks dat het Nederlands elftal officieel nog niet geplaatst is, wil Koeman alvast vooruitlopen op het WK van 2026. Hij ziet het namelijk niet meer gebeuren dat Polen, dat een veel minder doelsaldo heeft dan Oranje, nog boven het Nederlands elftal eindigt in de groep.

Daarom kon de bondscoach zondagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het WK-kwalificatie-duel tegen Litouwen alvast vooruitblikken op het eindtoernooi. Hij heeft namelijk wel degelijk een voorkeur voor welke tegenstanders hij treft.

"Het zou geweldig zijn om met Suriname en Curaçao in een poule te zitten. Maar ik weet niet of dat kan", zegt Koeman. Hij is enthousiast over de prestaties van de twee landen en licht Curaçao uit: "Kwalificatie zou een bekroning zijn voor Dick Advocaat. Wat hij bij Curaçao doet, met zijn staf, dat is natuurlijk geweldig."

